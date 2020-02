"Wojsko nie skasowało żadnego samolotu F-16. Zarzuty zawarte w tekście portalu Onet.pl to fake news. Siły Powietrzne posiadają 48 samolotów F-16 Block 52+" - podało na Twitterze MON. Wpis na oficjalnym profilu resortu obrony na Twitterze jest odpowiedzią na artykuł portalu Onet.pl.

MON: Wojsko nie skasowało żadnego samolotu F-16. Siły Powietrzne posiadają ich 48 / Leszek Szymański / PAP

"Dwa samoloty bojowe F-16 zostały skasowane, a wiele jest wykorzystywanych jako dawcy części do innych maszyn - donoszą źródła Onetu. Według naszych informacji zdolna do lotu jest niewielka liczba myśliwców. Ministerstwo Obrony Narodowej chwali się wysoką realizacją planów lotu, ale na pytania o skasowane F-16 i liczbę maszyn zdolnych do latania nie odpowiada" - powołuje się na źródła Onet.



Resort obrony, poza wpisem na Twitterze, odniósł się też do artykułu Onet.pl na swojej stronie internetowej. W komunikacie zapewnił, że nieprawdziwa jest informacja portalu o dwóch skasowanych przez wojsko myśliwcach F-16, a Siły Powietrzne posiadają 48 samolotów F-16 Block 52+ - czyli tyle ile zakupiło od USA.





"Nie zaistniały żadne zdarzenia lub incydenty związane ze szkoleniem lotniczym bądź działalnością operacyjną skutkujące trwałym uszkodzeniem samolotów F-16 Block 52+. W związku z powyższym liczba samolotów pozostających na wyposażeniu jednostek nie zmieniła się i nadal wynosi 48" - wyjaśnia w oświadczeniu MON.



Ponadto resort poinformował: "Polska posiada dwa dodatkowe samoloty F-16 starszej wersji wyłączone z eksploatacji, jednak są to samoloty dodatkowo pozyskane od strony amerykańskiej jako pomoce szkoleniowe i przeznaczone do zabezpieczenia treningów personelu technicznego".



W odniesieniu do zagadnienia "kanibalizmu technicznego" MON wyjaśniło, że jest to zjawisko "powszechnie praktykowane w siłach powietrznych na całym świecie i mające na celu utrzymanie w sprawności samolotów tymczasowo oczekujących na części zamienne kosztem tych, które przechodzą długotrwałe procesy serwisowe". "Należy podkreślić, że powyższa sytuacja dotyczy wyłącznie pojedynczych egzemplarzy samolotów" - zapewniono.



"Obecnie liczba sprawnych samolotów F-16 jest wystarczająca do zabezpieczenia postawionych zadań o czym informowaliśmy autorów tekstu. Zarzuty zawarte w tekście portalu Onet.pl są fake newsem, naruszają dobre imię i deprecjonują ogromny wysiłek pilotów, techników i całego personelu, dzięki któremu realizowane są zadania związane z bezpieczeństwem i pozycją międzynarodową Polski" - napisano na stronach MON.

Onet odpowiada na oskarżenia resortu

Jak podkreśla Onet: jego źródła podtrzymują informację, że wiele samolotów znajduje się w złym stanie, wiele nie jest w stanie latać, a dwa z nich zostały skasowane.

Portal skierował do MON pytania z prośbą o weryfikację przekazanych przez źródło informacji. MON odpowiedział na jedno z pięciu pytań nadesłanych przez Onet - dotyczyło ono tego, ile procent z planowanych lotów wykonały F-16 w ubiegłym roku.

W odniesieniu do pozostałych pytań Onet powołał się na swoje źródło, zaznaczając to w opublikowanym artykule.

Pytania Onetu:

1. Z jakich powodów zdjęto ze stanu w ubiegłym roku dwa samoloty F-16?

2. Iloma gotowymi do lotów bojowych samolotami F-16 dysponują obecnie Siły Powietrzne?

3. Ile samolotów F-16 wykorzystuje się obecnie "na części" dla innych maszyn?

4. Ile procent planowanych lotów wykonano w zeszłym roku?

5. Ile zarabia pilot F-16, a ile mechanik F-16?



Odpowiedzi Ministerstwa Obrony Narodowej na portalu Onet.pl