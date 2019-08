20-letni słoń Ninio z poznańskiego ZOO trafił dziś do... dentysty. Z tą różnicą, że zamiast znanych z gabinetów stomatologicznych, delikatnych narzędzi - w ruch poszły młotki, wiertarki i szlifierki kątowe.

Operacja słonia Nino / Mateusz Chłystun / RMF FM

Okazało się, że przy założonej pięć lat temu plombie mógł pojawić się stan zapalny.

Operacja słonia Nino Mateusz Chłystun /RMF FM





Niektóre słonie starają się ciosy bardzo szanować i nie dotykać niczego ciosami, natomiast Nino traktuje je zupełnie na luzie i cały ten cios jest po prostu otrzaskany - mówiła reporterowi RMF FM rzeczniczka poznańskiego zoo Małgorzata Chodyła.

Zabieg prowadzili specjaliści z RPA. Cios słonia trzeba było usunąć. Rzecznik poznańskiego zoo Małgorzata Chodyła powiedziała w poniedziałek, że usunięcie ciosa 20-letniemu Ninio było jedyną możliwością.

Operacja była długotrwała i bardzo wyczerpująca. Niestety wiemy, że głęboko w kieszeni ciosa został mały fragment. Nie można go było wydobyć, bo w trosce o zdrowie zwierzęcia trzeba było zakończyć operację i wybudzić słonia. Jeśli ten kawałek sam nie wyjdzie, pewnie za rok konieczny będzie jeszcze jeden zabieg - powiedziała Chodyła.



Rzecznik poinformowała, że słoń przez najbliższe godziny będzie dochodził do siebie. Już może pić, za chwilę dostanie coś do jedzenia. Przez najbliższe godziny nasi pracownicy będą uważnie monitorowali jego kondycję - zapewniła.



Usunięty kawałek ciosa zostanie spalony w trakcie zorganizowanej w zoo specjalnej uroczystości. W ten sposób poznański ogród zoologiczny chce zwrócić uwagę na problem kłusownictwa i zabijania słoni w celu zdobycia kości słoniowej.