Są młode, zdolne, zdeterminowane i pełne pasji. Mają na swoim koncie mnóstwo sukcesów na arenie krajowej, teraz mają szansę pokazać się światu. Dominika Brożek i Joanna Ostręga wygrały kwalifikacje na Mistrzostwa Świata Cheerleaders w Orlando na Florydzie. Problem w tym, że nie mają pieniędzy, by wyjechać na międzynarodowe zawody.

Dominika Brożek i Joanna Ostręga / Józef Polewka / RMF FM

Dominika i Joanna na co dzień tańczą w formacji Power Girls działającej w Studio Tańca Honorata w Tarnowie. Na swoim koncie wiele sukcesów, to m.in. Mistrzostwo Polski 2016, 2017, 2018, Grand Prix Polski zespołowo 2016, 2017, wicemistrzostwo Polski w duecie 2018, Grand Prix Polski w duecie 2018.

Przed nimi ogromna szansa, by reprezentować Polskę podczas Mistrzostw Świata Cheerleaders w Stanach Zjednoczonych.

Dla tancerek to spełnienie marzeń oraz największą nagrodą za zaangażowanie talent i systematyczną pracę - mówią zgodnie i dziewczynki i ich trenerka Honorata Włoch-Kowalczyk.

To jest nasze marzenie. Ale i duże osiągniecie, otwiera się nam droga do kariery. Cieszymy się i robimy wszystko, by się nam udało - przyznają w rozmowie z dziennikarką RMF FM Magdaleną Wojtoń Joasia i Dominika.

Józef Polewka

Mistrzostwa Świata Cheerleaders odbędą się w dniach 24-29 kwietnia 2019 r w Orlando na Florydzie. Koszt udziału to ok. 8 tys. złotych od osoby. Ekipa będzie liczyć 5 osób, a zatem potrzeba co najmniej ok. 40 tys. złotych. Kwota to koszty przelotu, pobytu i opłaty startowej.