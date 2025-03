Polska kupi okręty podwodne za pieniądze z puli 150 mld euro unijnych pożyczek na obronę - dowiedziała się dziennikarka RMF FM w Brukseli. Miliardy euro trafią także do polskich zakładów przemysłowych zrzeszonych w PGZ. Z tanich unijnych pożyczek zostanie również sfinansowana Tarcza Wschód.

ORP "Orzeł" / Andrzej Jackowski / PAP

Szczyt UE wezwał do szybkiego wdrożenia planu dozbrajania Wspólnoty. Warszawa już rozpoczęła przygotowania konkretnych projektów obronnych na wykorzystanie przypadających Polsce 100 mld złotych (20 mld euro) z unijnej puli tanich pożyczek (150 mld euro).

Powołaliśmy w czwartek specjalny zespół, który już pracuje nad przygotowaniem wniosków o pożyczki - przekazał naszej dziennikarce wiceminister finansów Paweł Karbownik. Zespół ten składa się z przedstawicieli Ministerstwa Finansów, Ministerstwa Obrony Narodowej i Agencji Uzbrojenia.

Jak zapewnia wiceminister, projekty zostaną przedstawione KE w ciągu najbliższych tygodni i miesięcy. Ponieważ są to pożyczki a nie granty, Bruksela nie będzie negocjować celów, które są suwerennymi decyzjami Warszawy, a jedynie zweryfikuje kryteria.

Pieniądze popłyną do Polski jeszcze w tym roku. 90 proc. środków trafi bezpośrednio do polskich firm zrzeszonych w PGZ. Miliardy euro jeszcze w tym roku trafią do takich zakładów jak Dezamet, Autosan, Jelcz czy Huta Stalowa Wola - poinformował Karbownik.

Powstaną nowe linie produkcyjne, możliwa będzie modernizacja, by sprostać zapotrzebowaniu na drony, wozy bojowe, systemy łączności czy amunicję. Natomiast 10 proc. środków będzie przeznaczone na zakupy uzbrojenia w Europie.

Jak ujawnił Karbownik, chodzi o zakup łodzi podwodnych w ramach programu "Orka". Program zakupu trzech jednostek ciągnie się już od kilkunastu lat. Teraz będzie mógł zostać sfinalizowany za unijne pieniądze.

Tarcza Wschód również zostanie sfinansowana z unijnych pożyczek. Projekt ten został praktycznie zatwierdzony, gdyż KE wpisała go już do tzw. białej księgi w sprawie obronności jako obszar wymagający wzmocnienia w ramach dozbrajania Europy.