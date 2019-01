"Jestem z miasta" - te słowa od 1 stycznia mogą mówić mieszkańcy dziesięciu kolejnych polskich miejscowości, które - wraz z początkiem 2019 roku - uzyskały status miasta. To między innymi małopolskie Koszyce, mazowiecki Lubowidz, warmińsko-mazurski Wielbark i świętokrzyska Pierzchnica, która prawa miejskie odzyskała po dokładnie stu pięćdziesięciu latach. W Faktach sprawdzamy, jakie są nadzieje i oczekiwania w tym liczącym ponad tysiąc mieszkańców mieście.

Droga prowadząca do rynku w Pierzchnicy - w jednym z dziesięciu najmłodszych stażem polskich miast / Michał Dobrołowicz / RMF FM

Od 1 stycznia 2019 roku w Polsce mamy już 940 miast.

Za sprawą dwóch rozporządzeń Rady Ministrów status miasta od 1.01.2019 roku otrzymały małopolskie Koszyce w powiecie proszowickim, warmińsko-mazurski Wielbark, mazowiecki Lubowidz w powiecie żuromińskim, świętokrzyskie Pierzchnica i Nowa Słupia w powiecie kieleckim, Szydłów i Oleśnica w powiecie staszowskim, Nowy Korczyn w powiecie buskim, Opatowiec w powiecie kazimierskim i znany z opisanej przez Kornela Makuszyńskiego historii Koziołka Matołka Pacanów w powiecie buskim.

"Widzę, że ludzie bardziej starają się"

Świętokrzyska Pierzchnica jest oddalona o niespełna 25 kilometrów od Kielc. To gmina rolnicza, jednak wiele młodych osób wyjeżdża do pracy w większych ośrodkach, najczęściej w Kielcach - przyznają mieszkańcy Pierzchnicy. Nie mamy wielkich powodów do radości, mnie decyzja o prawach miejskich nie przeszkadza, ale krajobraz jest wciąż taki jak był. Myślę, że jest wiele takich raczej miasteczek, a nie miast. I takim jest Pierzchnica - przyznaje w rozmowie z reporterem RMF FM Michałem Dobrołowiczem jedna z mieszkających w Pierzchnicy od urodzenia.





Pierzchnica w województwie świętokrzyskim, czyli jedno z 10 najmłodszych stażem miast w Polsce / Michał Dobrołowicz / RMF FM

- dodaje jedna z kobiet, która w Pierzchnicy prowadzi swoją firmę.- podkreśla.- komentuje mieszkaniec pobliskiej miejscowości.- zastanawia się mieszkanka Pierzchnicy.

Wszyscy mówią, że jest większy prestiż. I pewnie tak jest, ale my chcemy to zobaczyć tutaj, na ulicach. Chcielibyśmy, aby powstała obwodnica i duże ciężarówki nie przejeżdżały przez nasze zniszczone ulice. Przydałby się duży zakład pracy. W mieście powinno być bardziej czysto niż jest teraz. Obecny rynek też nie wygląda jak miejski rynek - wymieniają mieszkańcy Pierzchnicy.



Świętokrzyska Pierzchnica jest jednym z dziesięciu najmłodszych stażem polskich miast /Michał Dobrołowicz /RMF FM

Jakie korzyści wynikają z posiadania statusu miasta?

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji przypomniało w specjalnym komunikacie wydanym przy okazji setnej rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę, że szczególne znaczenie nadano przywróceniu statusu miast tym miejscowościom, które utraciły prawa miejskie w wyniku represji carskich po powstaniu styczniowym. Są to - poza Pierzchnicą - także Koszyce, Nowa Słupia, Szydłów, Nowy Korczyn, Oleśnica, Opatowiec oraz Pacanów. "Lubowidz utracił prawa miejskie po wojnach szwedzkich, a Wielbark posiadał je w latach 1723-1946" - dodano.

Nadanie statusu miasta jest poprzedzane konsultacjami społecznymi z mieszkańcami, a następnie opiniowane przez Radę Gminy.

Jedna z głównych ulic w świętokrzyskiej Pierzchnicy, oddalonej o niespełna 25 kilometrów od Kielc / Michał Dobrołowicz / RMF FM

Uzyskanie tego statusu wiąże się między innymi ze zmianą wizerunkową i większym prestiżem miejscowości. Według MSWiA może przynieść także wymierne korzyści, na przykład zyskanie na atrakcyjności inwestycyjnej czy możliwość starania się o fundusze związane z rozwojem obszarów miejskich.