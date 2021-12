Policja zatrzymała dwóch mężczyzn, którzy mieli ostrzelać dom sędziego z Miastka i wzniecić pożar na jego posesji. 36-letni Piotr C. i 44-letni Radosław S. zostali tymczasowo aresztowani na miesiąc.

Jeden z zatrzymanych mężczyzn / Policja

Jak podał rzecznik Prokuratury Okręgowej w Słupsku prok. Paweł Wnuk, zatrzymani to 36-letni Piotr C. i 44-letni Radosław S., mieszkańcy Białego Boru w woj. zachodniopomorskim. Obaj usłyszeli już zarzuty i zostali tymczasowo aresztowani na miesiąc.

Piotrowi C. został przedstawiony zarzut usiłowania zabójstwa oraz spowodowania niebezpieczeństwa pożaru zagrażającego mieniu w wielkim rozmiarach, natomiast Radosławowi S. zarzuty pomocnictwa do powyżej wskazanych przestępstw przypisywanych Piotrowi C. - poinformował prok. Wnuk.



Obaj mężczyźni nie przyznali się do popełnienia zarzucanych im przestępstw.



Piotr C. w ostatnim czasie został przez sędziego z Miastka nieprawomocnie skazany na 3 lata więzienia m.in. za popełnienie przestępstwa na tle seksualnym.



Do przestępstwa doszło w nocy z 19 na 20 grudnia w Miastku ok. godz. 3 nad ranem. W domu był sędzia oraz dwóch członków jego rodziny. Wszyscy spali. Według ustaleń prokuratury, sprawcy przecięli siatkę i wdarli się na posesję należącą do sędziego. Następnie strzelili z broni palnej w okno salonu i podpalili stojącą obok domu wiatę, służącą za składzik drewna opałowego. Nikomu nic się nie stało. Pożar musieli ugasić strażacy.