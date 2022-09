Do użytku szkolnego został dopuszczony drugi podręcznik do przedmiotu historia i teraźniejszość. To podręcznik Wydawnictw Szkolnych i Pedagogicznych.

Zdj. ilustracyjne / Shutterstock

Mowa o publikacji "Historia i teraźniejszość. Podręczniki. Liceum i technikum. Część 1.", którego autorami są Izabella Modzelewska-Rysak, Leszek Rysak, Karol Wilczyński i Adama Cisek.

Rzeczoznawcami podręcznika byli: prof. dr hab. Grzegorz Kucharczyk, dr hab. Mirosław Szumiło i dr hab. Danuta Krzyżyk - wynika z opublikowanego w piątek wpisu w wykazie podręczników dopuszczonych do użytku szkolnego do kształcenia ogólnego. Książka ukaże się nakładem Wydawnictw Szkolnych i Pedagogicznych S.A. w postaci papierowej i odwzorowania cyfrowego.

Jak podano, decyzja w sprawie podręcznika została wydana 2 września 2022 r.

Wcześniej - 1 lipca 2022 r. - MEiN dopuścił do użytku podręcznik do przedmiotu historia i teraźniejszość autorstwa prof. Wojciecha Roszkowskiego "Historia i teraźniejszość. 1945-1979", który ukazał się nakładem wydawnictwa Biały Kruk.



Na dopuszczenie do użytku czeka jeszcze jeden podręcznik do historii i teraźniejszości przygotowany przez Wydawnictwo SOP Oświatowiec Toruń Sp. z o.o. Tytuł podręcznika brzmi: "Historia i teraźniejszość. Podręcznik dla szkoły branżowej I stopnia".

Wieloetapowa procedura dopuszczania podręczników

Aby przygotowana przez autora i wydawnictwo książka stała się podręcznikiem, musi ją do użytku szkolnego dopuścić Ministerstwo Edukacji i Nauki. Procedura jest wieloetapowa. Tak zwany prototyp podręcznika jest wysyłany do MEiN, które wyznacza trzech recenzentów: dwóch wydających opinie merytoryczne i jednego - opinię językową. Mogą one być pozytywne, pozytywne warunkowo i negatywne. Pozytywnie zakończona procedura kończy się otrzymaniem numeru dopuszczenia.



Zgodnie z polskim prawem nauczyciel decyduje o tym, jaki podręcznik wybiera do nauczania danego przedmiotu i czy w ogóle chce używać podręcznika w trakcie przekazywania uczniom wiedzy.

Historia i teraźniejszość po raz pierwszy w tym roku szkolnym

Historia i teraźniejszość to nowy przedmiot szkolny, który będzie obowiązkowy dla wszystkich uczniów szkół ponadpodstawowych. Od 1 września 2022 r. jest wprowadzany w klasie I liceum ogólnokształcącego, technikum i branżowej szkoły I stopnia. Wprowadzony został w miejsce przedmiotu wiedza o społeczeństwie, nauczanego w zakresie podstawowym, obejmuje zagadnienia z zakresu wiedzy o społeczeństwie oraz zagadnienia z historii najnowszej od 1945 r. do 2015 r.



Historia i teraźniejszość będzie wprowadzana w szkołach ponadpodstawowych sukcesywnie, obejmując kolejne roczniki. Docelowo nauczana będzie w liceum ogólnokształcącym w klasie I i II, w technikum w klasie I, II i III, a w branżowej szkole I stopnia w klasie I.