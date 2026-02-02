9 lutego upływa ostateczny termin składania deklaracji maturalnej przez osoby, które w maju 2026 roku chcą przystąpić do egzaminu dojrzałości. To niezwykle istotna data, której nie można przegapić. Przeoczenie terminu składania deklaracji może skutkować brakiem możliwości przystąpienia do egzaminu w danym roku.

9 lutego 2026 roku to ostateczny termin składania deklaracji maturalnej dla osób przystępujących do matury w maju 2026.

Przeoczenie terminu oznacza brak możliwości przystąpienia do egzaminu w tym roku.

Deklaracja maturalna to dokument, który potwierdza chęć przystąpienia do egzaminu dojrzałości i zawiera kluczowe informacje, takie jak wybór przedmiotów maturalnych, dane osobowe oraz kontaktowe. Odpowiednie wypełnienie tego dokumentu ma ogromne znaczenie, ponieważ na jego podstawie przydzielane są przedmioty i poziomy egzaminu.

Deklarację można złożyć w formie papierowej lub elektronicznej za pośrednictwem systemu. Jeśli przystępujesz do najbliższych egzaminów dojrzałości i zastanawiasz się, do kiedy składa się deklarację maturalną, musisz zaznaczyć w kalendarzu datę 9 lutego. To właśnie wtedy mija ten ważny termin.

Co znajduje się w deklaracji maturalnej?

Deklaracja maturalna zawiera następujące sekcje:

A - dane osobowe osoby przystępującej do matury;

B - informacje dotyczące ukończenia szkoły oraz formuły matury;

C - dane kontaktowe;

D - wybór przedmiotów obowiązkowych, takich jak język obcy nowożytny;

E - decyzja dotycząca przedmiotów dodatkowych oraz ich poziomu (rozszerzony, dwujęzyczny);

F - szczegóły dotyczące egzaminu z przedmiotów dodatkowych (np. wybór języka programowania);

G - oświadczenie o rodzaju deklaracji (wstępna lub ostateczna);

H - lista dokumentów załączanych do deklaracji.

Zmiany w deklaracji maturalnej nie będą możliwe

W poprzednich latach maturzyści mieli możliwość zmiany swojej deklaracji maturalnej, zarówno w kwestii przedmiotów obowiązkowych, jak i dodatkowych, nawet po złożeniu wstępnej wersji. Zgodnie z nowymi przepisami, ta opcja została ograniczona. Teraz, po złożeniu deklaracji maturalnej, nie będzie już możliwa żadna zmiana, dlatego tak ważne jest, aby dokładnie przeanalizować swoje wybory przed jej złożeniem.

Deklaracja maturalna to obowiązek, który należy wypełnić przed przystąpieniem do matury.

Kto i gdzie składa deklarację maturalną?

W zależności od statusu ucznia lub absolwenta, miejsce składania deklaracji może się różnić. Najważniejszy podział dotyczy tego, czy szkoła, do której uczęszczał zdający, nadal istnieje, czy została zlikwidowana.

Do dyrektora swojej szkoły deklarację składają:

uczniowie 4-letniego liceum ogólnokształcącego (Formuła 2023),

uczniowie szkół artystycznych realizujących program 4-letniego LO (Formuła 2023),

uczniowie 5-letniego technikum (Formuła 2023),

uczniowie branżowej szkoły II stopnia na podbudowie 8-letniej szkoły podstawowej (Formuła 2023),

absolwenci tych szkół, którzy w latach 2023, 2024 lub 2025 już przystępowali do matury,

absolwenci ponadpodstawowych szkół średnich (sprzed 2005 r.), których szkoła nie została zlikwidowana (z pewnymi wyjątkami),

absolwenci oddziałów międzynarodowych z dyplomem IB (International Baccalaureate),

absolwenci, którzy przystąpili do egzaminu maturalnego w 2021 lub 2022 r., ale nie uzyskali świadectwa dojrzałości, jeśli szkoła nie została zlikwidowana.

Do dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej deklarację składają:

absolwenci, których macierzysta szkoła została zlikwidowana,

absolwenci 3-letniego LO, szkół artystycznych realizujących program 3-letniego LO, 4-letniego technikum, branżowej szkoły II stopnia na podbudowie gimnazjum, którzy ukończyli szkołę do roku szkolnego 2024/2025 włącznie, jeśli szkoła została zlikwidowana,

absolwenci uzupełniającego LO (do 2012/2013 włącznie),

absolwenci liceum profilowanego lub technikum uzupełniającego dla młodzieży (do 2014/2015 włącznie),

absolwenci ponadpodstawowych szkół średnich (sprzed 2005 r.), których szkoła została zlikwidowana,

absolwenci oddziałów międzynarodowych z dyplomem IB, których szkoła została zlikwidowana,

osoby posiadające świadectwo lub inny dokument potwierdzający wykształcenie średnie lub średnie branżowe wydany za granicą, ale nieuprawniający do podjęcia studiów w Polsce (w zależności od sytuacji - przystępujące do egzaminu po raz pierwszy lub kolejny)

Jak złożyć deklarację maturalną? Papierowo czy elektronicznie?

Deklarację maturalną można złożyć w formie papierowej lub elektronicznej. Zdający mogą skorzystać z Zintegrowanego Interfejsu Użytkownika (ZIU) dostępnego na stronie https://ziu.gov.pl. Logowanie odbywa się za pomocą loginu i hasła otrzymanego od dyrektora OKE lub przez profil zaufany.

Po wypełnieniu e-deklaracji należy dołączyć wyraźne skany wymaganych dokumentów oraz złożyć oświadczenie o ich zgodności z oryginałami.

Termin składania deklaracji

Ostateczny termin złożenia deklaracji maturalnej to 9 lutego 2026 roku. Niedotrzymanie tego terminu może skutkować brakiem możliwości przystąpienia do egzaminu w danym roku.

Opłaty za egzamin maturalny - kto musi zapłacić?

Egzamin maturalny jest odpłatny dla:

absolwentów, którzy po raz trzeci lub kolejny przystępują do egzaminu z tego samego przedmiotu obowiązkowego lub dodatkowego na tym samym poziomie,

absolwentów, którzy zgłosili przedmiot dodatkowy, ale nie przystąpili do egzaminu w poprzednich latach.

Harmonogram maturalny - kiedy jest matura 2026?

Główna sesja pisemna matury 2026 startuje 4 maja 2026 i trwa do 21 maja 2026.

4 maja 2026 - matury rozpoczynają się egzaminem z języka polskiego na poziomie podstawowym.

5 maja 2026 - tego dnia uczniowie zdają matematykę na poziomie podstawowym, a także egzaminy rozszerzone z języka kaszubskiego i łemkowskiego. Zaplanowano również egzamin z języka łacińskiego i kultury antycznej w formule rozszerzonej;

6 maja 2026 - harmonogram obejmuje język obcy nowożytny na poziomie podstawowym oraz egzaminy rozszerzone z matematyki i geografii, zdawane w języku obcym;

7 maja 2026 - maturzyści przystępują do języka angielskiego na poziomie rozszerzonym oraz do egzaminu rozszerzonego z historii muzyki;

8 maja 2026 - przeprowadzane są egzaminy na poziomie rozszerzonym z biologii i filozofii, wymagające solidnego przygotowania merytorycznego i umiejętności logicznego myślenia;

11-21 maja 2026 - w dalszej części sesji odbywają się pozostałe egzaminy rozszerzone, m.in. z matematyki, języków obcych, chemii, fizyki, historii, geografii, informatyki oraz języków mniejszości narodowych.

Matury ustne w 2026 roku odbywają się w osobnym przedziale czasowym, zaplanowanym na 7-30 maja 2026. Egzaminy obejmują język polski oraz języki obce.

Sesja dodatkowa jest przewidziana dla osób, które nie mogą podejść w terminie głównym i trwa 1-16 czerwca 2026. W tej puli mieszczą się także matury ustne w dodatkowym terminie 8-10 czerwca.

Wyniki matury 2026 zostaną opublikowane 8 lipca. Równolegle rusza rekrutacja na uczelnie publiczne - informacje o wynikach naboru pojawią się w terminie 15-25 lipca.

Dla osób, które nie uzyskają pozytywnego wyniku w pierwszym podejściu, przewidziano sesję poprawkową. Część pisemna odbędzie się 24 sierpnia. Część ustna zostanie przeprowadzona 25 sierpnia 2026 roku. Ostateczne wyniki matur poprawkowych zostaną ogłoszone 11 września 2026 roku.