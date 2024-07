Odstąpienia od warunku uzyskania 30 proc. punktów z jednego wybranego przedmiotu dodatkowego na maturze na dwa kolejne lata - to jedna ze zmian, którą proponuje Ministerstwo Edukacji Narodowej. Do konsultacji publicznych trafił projekt nowelizacji ustawy o systemie oświaty - poinformował MEN.

Zdjęcie ilustracyjne / Marcin Bielecki / PAP

Do konsultacji publicznych i uzgodnień trafił projekt nowelizacji ustawy o systemie oświaty - poinformowało Ministerstwo Edukacji Narodowej. Zakłada on m.in. zmiany na egzaminie maturalnym i ósmoklasisty. Konsultacje zakończą się 26 sierpnia.



Wśród najistotniejszych propozycji MEN wskazało przedłużenie na dwa kolejne lata szkolne - 2024/2025 i 2025/2026 - odstąpienia od warunku uzyskania 30 proc. punktów możliwych do uzyskania z jednego wybranego przedmiotu dodatkowego na egzaminie maturalnym. W wyniku tej zmiany konieczne będzie dostosowanie obowiązujących przepisów przejściowych dotyczących egzaminu maturalnego.



Kolejną propozycją jest wprowadzenie egzaminatora-weryfikatora (egzaminatora drugiego sprawdzania) i operatora pracowni informatycznej, jako osób biorących udział w przeprowadzaniu egzaminów. Operator pracowni miałby być odpowiedzialny za przygotowanie miejsca do przeprowadzenia części pisemnej i praktycznej egzaminów.



Projekt noweli zakłada też doprezycowanie przepisu dotyczącego przystępowania przez absolwentów oddziałów dwujęzycznych do egzaminu maturalnego z przedmiotu dodatkowego oraz możliwość wniesienia na salę egzaminacyjną urządzenia z aplikacją monitorującą stan zdrowia.



Resort chce też wprowadzić obowiązek zapewnienia cyfrowych wersji podręczników dopuszczonych do użytku szkolnego. Chodzi też o możliwość uwzględnienia w kolejnych niezmienionych wydaniach podręczników dopuszczonych do użytku szkolnego - zmian w pisowni, wynikających z Komunikatu Rady Języka Polskiego z 10 maja 2024 r. (m.in. zapis wielką literą nazw mieszkańców miast i ich dzielnic, osiedli i wsi).



Resort podał, że uwagi do projektu można zgłaszać na adres: sekretariat.dkotc@men.gov.pl.