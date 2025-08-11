Główny Inspektorat Sanitarny poinformował o wycofaniu z rynku określonej partii ekologicznego cukru kokosowego. W produkcie wykryto obecność glutenu powyżej dopuszczalnego poziomu, co stanowi zagrożenie dla osób z nietolerancją glutenu oraz alergią na pszenicę.

Główny Inspektorat Sanitarny poinformował o wycofaniu z rynku określonej partii ekologicznego cukru kokosowego (zdjęcie ilustracyjne) / Shutterstock

Gluten w cukrze kokosowym

Główny Inspektor Sanitarny został poinformowany za pośrednictwem Systemu Wczesnego Ostrzegania o Niebezpiecznej Żywności i Paszach (RASFF) o wykryciu glutenu (>20 mg/kg) w partii cukru kokosowego pochodzącego z Indonezji. Produkt został przepakowany i wprowadzony do obrotu przez firmę VINET Łukasz Moskwa z Łomianek.

Dane produktu objętego wycofaniem:

Nazwa produktu: Ekologiczny cukier kokosowy 250 g

Numer partii: LT251059

Data minimalnej trwałości: 10.10.2027 r.

Kod kreskowy: 5903111231576

Producent: VINET Łukasz Moskwa, ul. Szymanowskiego 5, 05-092 Łomianki

Ekologiczny cukier kokosowy / Główny Inspektorat Sanitarny /

Jakie działania podjęto?

Producent poinformował swoich kontrahentów o wykrytej niezgodności, a odbiorcy rozpoczęli procedurę wycofania produktu z obrotu. Organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej monitorują proces wycofania na terenie całego kraju.

Zalecenia dla konsumentów

Główny Inspektorat Sanitarny zaleca, aby osoby z nietolerancją glutenu lub alergią na pszenicę nie spożywały produktów z partii wskazanej w komunikacie.