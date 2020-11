W internetowej części Porannej rozmowy w RMF FM Robert Mazurek pytał swojego gościa Marka Suskiego, o plany PiS wobec podziału Mazowsza na województwa. Poseł zadeklarował, że jego partia jest zdeterminowana, by wprowadzić zmiany w życie.

"Myślę, że gdzieś połowa roku to byłby dobry termin (na dokonanie podziału - red.)" - stwierdził poseł Marek Suski odpowiedzialny za projekt przepisów. Stolica nowego województwa mazowieckiego ma znaleźć się w największym mieście na Mazowszu. "Największym miastem po Warszawie jest Radom" - zaznaczył gość RMF FM.

Podział oznacza - według założeń ustawy - nowe wybory do sejmików obu województw. "Do sejmiku, ale nie do władz Warszawy - prezydenta, Rady Warszawy czy dzielnic" - podkreślił polityk PiS.



Na jakim etapie jest projekt? "Są w tej chwili ostatnie przygotowania do wniesienia go do Sejmu. Parę rzeczy jest niedopracowanych" - stwierdził Marek Suski, dodając, że dopracowywana jest "kwestia podziału majątku", m.in. zasad działania Kolei Mazowieckich.



Co z "Piątką dla zwierząt"?

Gość Roberta Mazurka był też pytany o prace nad nową "Piątką dla zwierząt" autorstwa PiS. "Nie wycofujemy się z tego. Ma być to wypracowane" - zadeklarował. "W tym kształcie, w którym wróciła z Senatu, jest nie do przyjęcia. (...) Sytuacja jest napięta, więc trzeba chwilę poczekać (na projekt - red.)". "W tej chwili, z tego co wiem, to minister Puda jako poseł, który był wnioskodawcą, zajmuje się tą kwestią" - powiedział gość RMF FM.