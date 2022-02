12 cmentarzy z czasów I wojny światowej usytuowanych w gminie Sękowa (Małopolskie) na pograniczu polsko-słowackim zostanie wyremontowanych w ramach projektu dofinansowanego ze środków unijnych. Prace o łącznej wartości blisko 3,9 mln zł zaplanowano do końca br.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Prace konserwatorskie będą prowadzone w ramach projektu "Ocalić od zapomnienia" dotyczącego wzmacniania dziedzictwa transgranicznego poprzez rewitalizację nekropoli I wojny światowej polsko-słowackiego pogranicza.

Modernizacji doczekają się cmentarze: nr 53 w Czarnem, nr 64 w Bartnem, nr 67, 68, 77 i 78 w Ropicy Górnej, nr 70 w Owczarach, nr 79 i 80 w Sękowej, nr 81 i 82 w Męcinie Wielkiej, nr 83 w Wapiennem.



Łączna wartość zaplanowanych robót to blisko 3,9 mln zł. Zaplanowano je do końca br.



Małopolska jest miejscem spoczynku żołnierzy wielu narodowości

Tu ginęli w walkach i umierali w okopach w czasie I wojny światowej. Na terenie dawnej Galicji Zachodniej powstało ok. 400 cmentarzy, upamiętniających ok. 70 tys. poległych żołnierzy, m.in.: Polaków, Austriaków, Rosjan, Niemców, Ukraińców, Węgrów i Słoweńców.



Cmentarze z I wojny światowej na terenie d. Galicji Zachodniej skrywają ciała ofiar walk toczonych w latach 1914-15. W tym okresie front broniony był przez armię austro-węgierską oraz pruską i Legiony Polskie przed naporem Rosjan. Tym ostatnim udało się podejść aż pod Kraków, ale od grudnia 1914 r. powoli byli odpychani na wschód. Decydującym starciem była bitwa pod Gorlicami - która trwała od 2 do 5 maja 1915 r., nazywana ze względu na liczbę ofiar "małym Verdun" lub "polskim Verdun".