Z powodu awarii cysterny istniało zagrożenie, że może zabraknąć tlenu w szpitalu w Bochni w Małopolsce. Wiadomo było, że wystarczy go do godziny 20:00. Sytuacja została już opanowana.

Zdjęcie ilustracyjne / Pixabay

By rozwiązać problem, zdecydowano się na uruchomienie specjalnej procedury.

W trybie natychmiastowym pełnomocnik wojewody do spraw tlenu skontaktował sie z Państwową Strażą Pożarną, w której znajduje się bank tlenu, i zostało zadysponowane 48, 50-litrowych butli z tlenem do szpitala w Bochni. Te butle są już na miejscu, natomiast firma zajmujaca się dystrybucją tlenu wysłała do szpitala kolejną cysternę - mówi wojewoda małopolski Łukasz Kmita.



W szpitalach w Małopolsce przebywa obecnie ponad 2 900 osób zakażonych koronawirusem.

Niecodzienny konwój przez dwa województwa

W sobotę pisaliśmy o problemach szpitala w Pabianicach, w którym kończył się tlen dla pacjentów z Covid-19. Cysternę z tlenem eskortował policyjny konwój - przejechał drogami województw śląskiego i łódzkiego.

Na terenie Śląskiego ciężarówkę eskortowali policjanci z Częstochowy. Na granicy z Łódzkim przejęli ją najpierw policjanci z Radomska, a później z kolejnych powiatów na trasie.

Ostatecznie cysterna z tlenem dotarła do pabianickiego szpitala na czas.