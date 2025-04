Mieszko Morawiec z Małopolski ma 5 lat i potrzebuje waszej pomocy. Chłopiec cierpi na wolnoprzepływową nieresekcyjną malformację naczyniową oczodołu lewego. To bardzo rzadkie i bardzo groźne schorzenie, które może doprowadzić dziecko do utraty wzroku. Rodzina zbiera środki na operację, którą mogą przeprowadzić specjaliści z Niemiec. Czasu jest jednak mało.

Mieszko Morawiec / siepomaga.pl /

Wyznaczony termin rozpoczęcia leczenia to 15 kwietnia 2025 roku.

Jak przyznają rodzice Mieszka, znalezienie lekarzy, którzy podejmą się operacji, było bardzo trudne. Malformacja jest schowana za gałką oczną dziecka, u którego podczas płaczu pojawia się wytrzeszcz jednego oka i opuchlizna.

Jeśli Mieszko się śmieje, płacze, oko się powiększa i uwypukla - mówi mama dziecka. Choroba nieleczona może doprowadzić do ucisku nerwu i utraty wzroku. Naczynie może też pęknąć, co doprowadzi do wylewu w głowie - dodaje.

Chociaż schorzenie jest bardzo niebezpieczne i może doprowadzić do utraty wzroku, przez długi czas Mieszko nie był właściwie diagnozowany. Ukryta wada, niewidoczna gołym okiem, została zauważona dopiero w 2024 roku podczas rezonansu.

Naczynia u Mieszka są nieprawidłowe, rozszerzone, o nieregularnym kształcie. Ich nieprawidłowe struktury mogą ulec uszkodzeniu, powodując obfite nieraz krwawienia. Nieleczone mogą doprowadzić do martwicy narządów i ich niewydolności. Wówczas trzeba będzie je usunąć. To wada wrodzona, nigdy nie znika i rozrasta się wraz z rozwojem dziecka.

Leczenie w Polsce nie gwarantuje usunięcia schorzenia.

Po wielu próbach i wizytach u specjalistów w końcu się udało. Niemiecka klinika w Halle wyraziła gotowość do podjęcia się operacji. Zabieg jednak kosztuje. Potrzebujemy pomocy - przyznaje zrozpaczona mama 5-latka.

Informacje dotyczące zbiórki funduszy na operację 5-letniego Mieszka Morawca znajdziecie na Siepomaga.pl.

Czasu zostało bardzo niewiele, liczy się każda wpłata. Prosimy o pomoc.