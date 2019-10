Płetwonurkowie ze Straży Pożarnej wyłowili z Jeziora Bukowieckiego w pobliżu wsi Skoki w pow. międzyrzeckim (Lubuskie) ciało 28-latka, który wraz ze swoim 77-letnim dziadkiem wypadł z łodzi podczas wędkowania - poinformowała Justyna Łętowska z Komendy Powiatowej Policji w Międzyrzeczu.

/ Zdjęcie ilustracyjne / RMF FM

Jak wstępnie ustalili policjanci, 77-latek wraz ze swoim 28-letnim wnukiem wybrali się na ryby. W pewnym momencie łódka przewróciła się i obaj znaleźli się w wodzie. Wołanie o pomoc usłyszały inne osoby, które powiadomiły służby. Policja odebrała zgłoszenie o godz. 6.16.

Straszy z mężczyzn zdołał o własnych siłach dopłynąć do brzegu. Pogotowie zabrało go do szpitala. Z kolei 28-latek zniknął pod taflą wody. Krótko potem ruszyła akcja poszukiwawcza z udziałem strażaków i policjantów. Po kilku godzinach ciało 28-latka znaleźli pod wodą płetwonurkowie z PSP.



Przybyły na miejsce lekarz stwierdził zgon 28-latka. Śledztwo mające wyjaśnić okoliczności wypadku będzie prowadzone pod nadzorem prokuratora. Na miejsce udała się nasza grupa dochodzeniowo-śledcza - powiedziała Łętowska.