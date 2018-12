"Nie będzie odsunięcia PiS-u od władzy bez szerokiej koalicji zbudowanej na partnerskich zasadach" – oświadczyła liderka Nowoczesnej Katarzyna Lubnauer. Podkreśliła, że jej partia chce nowych standardów, nowej jakości we współpracy z partnerami w opozycji. "Nowoczesna to dziś jedyny liberalny, europejski głos w Sejmie i samorządzie, który nie boi się własnych poglądów i tożsamości. Jesteśmy dumnymi liberałami" - stwierdziła.

Apeluję stąd do liderów wszystkich partii opozycyjnych - w szczególności PSL i SLD oraz do twórców nowej lewicy, ale również do naszych dotychczasowych partnerów - stwórzmy szeroką koalicję, żeby odsunąć PiS od władzy. Nie zapominajmy o starych, ale szukajmy też nowych partnerów w koalicji - mówiła Lubnauer. Nowoczesna powstała na bliskich nam wszystkim wartościach - na otwartości, wolności, progresywnego podejścia do rozwoju kraju, na idei przynależności do UE. Te wartości wnosiliśmy i chcemy wnieść do koalicji - zadeklarowała.



Szefowa Nowoczesnej przypominała najważniejsze postulaty programowe swego ugrupowania. Wskazywała, że Nowoczesna walczy o prawa kobiet, prawa mniejszości, walczy o czyste powietrze i zmianę w podejściu do energii i węgla. Ponadto Nowoczesna stawia na świecką szkołę i Polskę, opowiada się za wprowadzeniem podatku kościelnego i likwidacji funduszu kościelnego, walczy o klasę średnią, ludzi aktywnych, przedsiębiorców i prawo każdego Polaka do bogacenia się.





Liderka Nowoczesnej Katarzyna Lubnauer / Paweł Supernak / PAP



Nowoczesna to dziś jedyny liberalny, europejski głos w Sejmie i samorządzie, który nie boi się własnych poglądów i tożsamości. Jesteśmy dumnymi liberałami - mówiła Lubnauer. Z tych celów, tej tożsamości, z tego doświadczenia płynie jedna podstawowa lekcja i zobowiązanie: nasze wartości to coś, co nas łączy, nasze wartości to coś, co nas wyróżnia, nasze wartości to coś, czego nie można kupić - dodała.