Katarzyna Lubnauer próbuje ratować klub Nowoczesnej w Sejmie. Po tym, jak część posłów odeszła do Koalicji Obywatelskiej, Nowoczesnej brakuje jednej osoby, by zachować klub i nie przekształcać go w koło poselskie. Lubnauer rozmawiała już z liderem PSL, Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem.

