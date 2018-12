Wielka polityka zdominowała serwisy informacyjne w piątek. Na czołówki przebiło się przemówienie Jarosława Kaczyńskiego. Media skupiały się również na kłopotach Nowoczesnej, która po odejściu m.in. Kamili Gasiuk-Pihowicz przestała być klubem parlamentarnym a stała się kołem poselskim. Zarzuty usłyszeli były przewodniczący KNF oraz jego zastępca i pięciu urzędników. Dowiedzieliśmy się również, kto będzie następcą Angeli Merkel – CDU na nową szefową wybrało Annegret Kramp-Karrenbauer. Piątek był też dniem, w który PZPN zmieniając przepisy dzięki którym dokona się rewolucja w polskiej piłce, a władze PlusLigi wyznaczył ultimatum upadającej Stoczni Szczecin.

Jarosław Kaczyński na posiedzeniu klubu PiS: Nie my strzelaliśmy do górników; jak ktoś łamał konstytucję, to nasi polityczni przeciwnicy

"Nie mamy się czego wstydzić, to nie my strzelaliśmy do górników; jeśli ktoś w Polsce łamał konstytucję, to nasi polityczni przeciwnicy" - mówił prezes PiS Jarosław Kaczyński podczas wyjazdowego posiedzenia klubu w Jachrance (woj. mazowieckie).

Kaczyński podkreślił, że 2019 rok zdecyduje na dłuższy czas o losach kraju i Polaków. Ocenił przy tym, że Polacy mają oczekiwanie osiągnięcia stanu właściwego dla krajów Europy Zachodniej, stanu - jak mówił - "dobrobytu, bezpieczeństwa, stabilizacji".

"Nudne i niestrawne" - goście Popołudniowej rozmowy o przemówieniu Jarosława Kaczyńskiego

Głównym tematem Popołudniowej rozmowy w RMF FM było przemówienie Jarosława Kaczyńskiego podczas wyjazdowego posiedzenia klubu Prawa i Sprawiedliwości w Jachrance (woj. mazowieckie). Goście Marcina Zaborskiego: Joanna Scheuring-Wielgus z partii Teraz!, Kornel Morawiecki z koła Wolni i Solidarni oraz Jan Grabiec z Platformy Obywatelskiej na gorąco oceniali wypowiedzi prezesa PiS.



Są zarzuty dla byłego szefa KNF Andrzeja J. i podległych mu urzędników

Były przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego Andrzej J. i podlegli mu urzędnicy usłyszeli zarzuty dot. niedopełnienia obowiązków ws. nadzoru nad SKOK Wołomin. Jak poinformowała Prokuratura Krajowa, zarzuca im się m.in. działanie na szkodę interesu publicznego. Skarb państwa mieli narazić na straty w wysokości 1,5 miliarda złotych, a klientów SKOK Wołomin - w wysokości 58 milionów złotych.

Lubnauer o odejściu Gasiuk-Pihowicz: To była zdrada

"Narcyzm w polityce jest powszechnym zjawiskiem. (...) Nie da się na wchłanianiu i zdradzie zbudować czegoś, co ma nową jakość i nowe standardy. To była zdrada. Zdradziła swoich ludzi. Dlatego, że przewodniczący klubu, dowódca, nie zostawia swoich ludzi za burtą i nie odchodzi dla swoich własnych korzyści. Nielojalność, zdrada, zachowanie, które na pewno nie buduje nowych standardów" - mówi o przejściu Kamili Gasiuk-Pihowicz do klubu parlamentarnego "Koalicja Obywatelska - Platforma Obywatelska" Katarzyna Lubnauer, przewodnicząca Nowoczesnej w Porannej rozmowie w RMF FM.





Sejmowy "leasing", czyli Lubnauer chce "wypożyczyć" posła Kukiz'15

Szefowa Nowoczesnej Katarzyna Lubnauer chce "wypożyczyć" posła Kukiz'15 - dowiedział się reporter RMF FM Patryk Michalski. Chodzi o to, by Nowoczesna - która obecnie ma 14 posłów, więc dysponuje w Sejmie jedynie kołem - mogła ponownie utworzyć klub.

Propozycja, która początkowo wydawała się żartem, obecnie - jak ustalił nasz dziennikarz - jest poważnie brana pod uwagę.

Ochotników do "wypożyczenia" w klubie Kukiz’15 nie ma. Jeśli faktycznie dojdzie do zawarcia porozumienia w tej sprawie, jednego ze swoich kolegów musiałby wskazać Paweł Kukiz.

Janusz Palikot zaprzecza twierdzeniom prokuratury. "Złośliwy i nieuprawniony atak"

"Nie jest prawdą, że byłem trzykrotnie efektywnie wezwany do prokuratury, i nie jest prawdą, że unikam kontaktu z prokuraturą lub udziału w czynnościach procesowych" - przekonuje Janusz Palikot w oświadczeniu przesłanym redakcji RMF FM.

W ten sposób biznesmen i były polityk komentuje twierdzenia prokuratury, że trzykrotnie - mimo skutecznego powiadomienia - nie stawił się przed śledczymi, którzy chcą ogłosić mu zarzut.

Chodzi o śledztwo dot. niezapłacenia przez byłego posła ponad miliona złotych podatku po sprzedaży jednej z fabryk alkoholu. Postanowienie o postawieniu Januszowi Palikotowi zarzutu już jest, ale śledczy - jak twierdzą - nie mogli mu go dotąd ogłosić, bo były polityk unikał stawiennictwa na wezwania.

Zupełnie inną wersję wydarzeń przedstawia w oświadczeniu przesłanym naszej redakcji sam przedsiębiorca.

"Ze zdumieniem przyjmuję wypowiedzi przypisywane w mediach śledczym, że rzekomo unikam stawiennictwa na wezwania. (...) Trudno odebrać wypowiedzi przypisywane śledczym inaczej niż jako złośliwy i nieuprawniony atak na moją dobrą reputację" - stwierdza w oświadczeniu Janusz Palikot.

Sukces Polski w Unii: Rodzina zastępcza dla dziecka - tylko o tej samej tożsamości kulturowej

Polskie dzieci za granicą, które umieszczane będą w rodzinach zastępczych, będą mogły trafić wyłącznie do rodzin o tej samej tożsamości kulturowej. To - jak donosi korespondentka RMF FM Katarzyna Szymańska-Borginon - sukces Polski, która wraz z Łotwą i Węgrami złożyła w tej sprawie poprawkę.

W piątek państwa UE osiągnęły porozumienie, zgodnie z którym władze danego kraju będą musiały uwzględniać kontekst kulturowy dziecka przy kierowaniu go do rodziny zastępczej. Będą musiały np. wspólnie ze służbami konsularnymi kraju pochodzenia dziecka znaleźć takich opiekunów, którzy zagwarantują mu zachowanie jego tożsamości.

Początkowo takiemu rozwiązaniu sprzeciwiały się Niemcy i Holandia, wątpliwości miała także Hiszpania. Ostatecznie jednak rozporządzenie w tej sprawie przyjęto jednomyślnie.

"Cieszymy się z tego, że chrześcijańskie dzieci będą przekazywane do chrześcijańskich rodzin albo w pierwszej kolejności będą dla nich poszukiwane rodziny, w których będą mogły się językowo odnaleźć. (...) Cieszy nas, że jest to rozwiązanie uniwersalne, które będzie dotyczyć też dzieci innych krajów i innych kultur" - zaznaczył Po przyjęciu nowych regulacji szef polskiego resortu sprawiedliwości Zbigniew Ziobro.

PZPN przyjął rewolucyjne przepisy w piłce nożnej!

Zarząd PZPN przegłosował przepisy, nakazujące drużynom wystawianie w składzie co najmniej jednego młodzieżowca, który musi grać przez cały mecz. Jednocześnie PZPN zniósł limit graczy spoza Unii Europejskiej, którzy mogą grać w polskich klubach. Przepisy mają promować rozwój młodych, polskich zawodników, jednak mogą się wzajemnie wykluczać.

Nie będzie zakazu handlu od soboty

Nie będzie rozszerzania zakazu niedzielnego handlu na inne dni. Jak nieoficjalnie ustalił nasz dziennikarz Krzysztof Berenda, taką decyzję podjęło Prawo i Sprawiedliwość. Do kosza trafia więc zgłaszany przez Solidarność pomysł, by zakaz niedzielnego handlu zaczynał się już w soboty o godzinie 22:00.

Koniec dekomunizacji w Warszawie

Naczelny Sąd Administracyjny wyrzucił do kosza kilkadziesiąt decyzji zastępczych wojewody, który w listopadzie zeszłego roku zmienił nazwy ponad czterdziestu ulic w stolicy. Najgłośniejszą zmianą było przemianowanie Alei Gwardii Ludowej na ulicę Lecha Kaczyńskiego. Patronami warszawskich ulic ponownie będą Hanka Sawicka, Leon Kruczkowski, czy Wincenty Rzymowski.

Annegret Kramp-Karrenbauer nową szefową CDU

Delegaci na zjazd CDU w Hamburgu wybrali w piątek Annegret Kramp-Karrenbauer na nową szefową tej chadeckiej partii. Polityk uznawana za kontynuatorkę linii kanclerz Niemiec Angeli Merkel pokonała w drugiej turze głosowania konserwatywnego Friedricha Merza.

Lady Gaga i Bradley Cooper wśród nominowanych do nagród Grammy 2019

Shawn Mendes, Janelle Monae, Drake, H.E.R, Lady Gaga i Bradley Cooper znaleźli się w gronie nominowanych do przyszłorocznych nagród Grammy. Nominacje do najważniejszych nagród amerykańskiego przemysłu muzycznego ogłoszono na trzy miesiące przed zaplanowaną galą Grammy.

