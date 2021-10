Blisko 2 tys. mandatów za nieprzestrzeganie obowiązku zakrywania ust i nosa wystawili policjanci od początku października w woj. lubelskim. W galeriach handlowych, restauracjach, autobusach komunikacji miejskiej w Lublinie trwają intensywne kontrole dotyczące przestrzegania obostrzeń sanitarnych.

Lublin. Trwają kontrole przestrzegania obostrzeń / Policja

Jak poinformowała Anna Kamola z biura prasowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie, od początku października funkcjonariusze wystawili w całym regionie blisko 2 tys. mandatów za nieprzestrzeganie obowiązku zakrywania ust i nosa w przestrzeniach zamkniętych. Wystosowali też prawie 1,8 tys. pouczeń i ponad 140 wniosków o ukaranie do sądu.

Cały czas prowadzimy kontrole z inspektorami lubelskiego sanepidu np. w galeriach handlowych, restauracjach, kinach, na dworach autobusowych i kolejowych oraz w innych miejscach, gdzie obowiązują przepisy nakazujące noszenie maseczek. Teraz są one bardziej intensywne ze względu na rosnącą liczbę zachorowań. Policjanci zdecydowanie będą reagować na wszelkie popełniane naruszenia i wykroczenia związane z niestosowaniem się do obostrzeń sanitarnych - powiedział oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Lublinie Kamil Gołębiowski.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Przez ostatni tydzień w autobusach komunikacji miejskiej w Lublinie trwały wzmożone kontrole wspólnie z Nadzorem Ruchu MPK oraz strażą miejską, podczas których sprawdzano, czy pasażerowie stosują się do obowiązku zakrywania ust i nosa. Po raz kolejny apelujemy o stosowanie się do obowiązujących ograniczeń i przypominamy, że policjanci zgodnie z kodeksem wykroczeń mogą ukarać mandatem osoby niestosujące się do ograniczeń, skierować sprawę do sądu lub przekazać notatkę do sanepidu, który nakłady kary administracyjne - zaznaczył Gołębiowski.

Ministerstwo Zdrowia potwierdziło dziś w województwie lubelskim 1221 infekcji Covid -19. To najwięcej spośród wszystkich województw.