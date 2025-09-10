W nocy z 9 na 10 września 2025 roku cztery polskie lotniska zostały czasowo zamknięte w związku z nieplanowaną aktywnością wojskową. Decyzja ta zapadła po serii zmasowanych ataków Rosji na Ukrainę i naruszeniu polskiej przestrzeni powietrznej przez drony. Służby prowadzą intensywną operację mającą na celu identyfikację i neutralizację zagrożenia.
W nocy z wtorku na środę, 10 września 2025 roku, cztery polskie lotniska - dwa w Warszawie, a także porty lotnicze w Rzeszowie i Lublinie - zostały czasowo zamknięte. Informację tę przekazała amerykańska Federalna Administracja Lotnictwa (FAA), podkreślając, że powodem decyzji była "nieplanowana działalność militarna mająca związek z zapewnieniem bezpieczeństwa państwa".
Zamknięcie lotnisk to bezprecedensowy krok, który miał na celu ochronę pasażerów oraz personelu lotniczego w obliczu dynamicznie rozwijającej się sytuacji za wschodnią granicą Polski. Decyzja ta wywołała duże poruszenie zarówno wśród podróżnych, jak i opinii publicznej.
Według informacji przekazanych przez Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych, nocą z 9 na 10 września Federacja Rosyjska przeprowadziła kolejne zmasowane uderzenia na cele znajdujące się na terytorium Ukrainy. Ataki te miały bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo regionu, a ich skutki odczuli również mieszkańcy Polski.
W oficjalnym komunikacie Dowództwo Operacyjne poinformowało, że podczas rosyjskich ataków polska przestrzeń powietrzna została wielokrotnie naruszona przez drony. To właśnie te incydenty były bezpośrednią przyczyną wprowadzenia nadzwyczajnych środków ostrożności, w tym zamknięcia kluczowych lotnisk w kraju.
W odpowiedzi na naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej, Ministerstwo Obrony Narodowej poinformowało o rozpoczęciu szeroko zakrojonej operacji mającej na celu identyfikację i neutralizację niebezpiecznych obiektów. "Trwa operacja, której celem jest identyfikacja i neutralizacja obiektów. Na polecenie Dowódcy Operacyjnego RSZ zostało użyte uzbrojenie i trwają czynności służb, mające na celu odnalezienie zestrzelonych obiektów" - przekazano w oficjalnym komunikacie.
Działania służb obejmują zarówno monitorowanie przestrzeni powietrznej, jak i poszukiwanie szczątków zestrzelonych dronów. W operację zaangażowane są specjalistyczne jednostki wojskowe oraz służby bezpieczeństwa, które pracują nad szybkim przywróceniem pełnego bezpieczeństwa na terenie kraju.
Zamknięcie lotnisk spowodowało poważne utrudnienia dla pasażerów oraz przewoźników lotniczych. Wielu podróżnych musiało zmienić swoje plany, a linie lotnicze zostały zmuszone do przekierowania lub odwołania licznych lotów. Sytuacja ta pokazuje, jak poważne konsekwencje mogą mieć działania zbrojne prowadzone w sąsiednich krajach dla codziennego funkcjonowania państwa i jego obywateli.
Przedstawiciele lotnisk oraz przewoźnicy apelują do pasażerów o śledzenie aktualnych komunikatów i kontaktowanie się z liniami lotniczymi w celu uzyskania informacji o statusie swoich rezerwacji.