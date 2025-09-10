W nocy z 9 na 10 września 2025 roku cztery polskie lotniska zostały czasowo zamknięte w związku z nieplanowaną aktywnością wojskową. Decyzja ta zapadła po serii zmasowanych ataków Rosji na Ukrainę i naruszeniu polskiej przestrzeni powietrznej przez drony. Służby prowadzą intensywną operację mającą na celu identyfikację i neutralizację zagrożenia.

/ Shutterstock

Zamknięte lotniska w Polsce - reakcja na zagrożenie

W nocy z wtorku na środę, 10 września 2025 roku, cztery polskie lotniska - dwa w Warszawie, a także porty lotnicze w Rzeszowie i Lublinie - zostały czasowo zamknięte. Informację tę przekazała amerykańska Federalna Administracja Lotnictwa (FAA), podkreślając, że powodem decyzji była "nieplanowana działalność militarna mająca związek z zapewnieniem bezpieczeństwa państwa".

Zamknięcie lotnisk to bezprecedensowy krok, który miał na celu ochronę pasażerów oraz personelu lotniczego w obliczu dynamicznie rozwijającej się sytuacji za wschodnią granicą Polski. Decyzja ta wywołała duże poruszenie zarówno wśród podróżnych, jak i opinii publicznej.

Rosyjskie ataki na Ukrainę i naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej

Według informacji przekazanych przez Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych, nocą z 9 na 10 września Federacja Rosyjska przeprowadziła kolejne zmasowane uderzenia na cele znajdujące się na terytorium Ukrainy. Ataki te miały bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo regionu, a ich skutki odczuli również mieszkańcy Polski.

W oficjalnym komunikacie Dowództwo Operacyjne poinformowało, że podczas rosyjskich ataków polska przestrzeń powietrzna została wielokrotnie naruszona przez drony. To właśnie te incydenty były bezpośrednią przyczyną wprowadzenia nadzwyczajnych środków ostrożności, w tym zamknięcia kluczowych lotnisk w kraju.

Operacja neutralizacji dronów nad Polską

W odpowiedzi na naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej, Ministerstwo Obrony Narodowej poinformowało o rozpoczęciu szeroko zakrojonej operacji mającej na celu identyfikację i neutralizację niebezpiecznych obiektów. "Trwa operacja, której celem jest identyfikacja i neutralizacja obiektów. Na polecenie Dowódcy Operacyjnego RSZ zostało użyte uzbrojenie i trwają czynności służb, mające na celu odnalezienie zestrzelonych obiektów" - przekazano w oficjalnym komunikacie.

Działania służb obejmują zarówno monitorowanie przestrzeni powietrznej, jak i poszukiwanie szczątków zestrzelonych dronów. W operację zaangażowane są specjalistyczne jednostki wojskowe oraz służby bezpieczeństwa, które pracują nad szybkim przywróceniem pełnego bezpieczeństwa na terenie kraju.

Skutki dla pasażerów i przewoźników

Zamknięcie lotnisk spowodowało poważne utrudnienia dla pasażerów oraz przewoźników lotniczych. Wielu podróżnych musiało zmienić swoje plany, a linie lotnicze zostały zmuszone do przekierowania lub odwołania licznych lotów. Sytuacja ta pokazuje, jak poważne konsekwencje mogą mieć działania zbrojne prowadzone w sąsiednich krajach dla codziennego funkcjonowania państwa i jego obywateli.

Przedstawiciele lotnisk oraz przewoźnicy apelują do pasażerów o śledzenie aktualnych komunikatów i kontaktowanie się z liniami lotniczymi w celu uzyskania informacji o statusie swoich rezerwacji.