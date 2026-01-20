Na koniec 2025 roku w Polsce działało ponad 370 tysięcy sklepów detalicznych. Po raz pierwszy od 2008 roku liczba sprzedawców wzrosła - to efekt dynamicznego rozwoju handlu internetowego oraz nowych kanałów sprzedaży. Eksperci wskazują, że kluczem do sukcesu na rynku staje się specjalizacja oraz obecność w sieci.

/ Shutterstock

Po raz pierwszy od 2008 roku wzrosła liczba sklepów detalicznych w Polsce.

Na koniec 2025 r. działało ponad 370 tys. sklepów.

Więcej informacji z Polski i świata znajdziesz na RMF24.pl.

Według najnowszych danych, liczba sklepów detalicznych w Polsce wzrosła w 2025 roku o 0,85 proc. w porównaniu do roku poprzedniego. Na rynku funkcjonuje obecnie ponad 370,2 tys. firm handlowych. To pierwszy taki wzrost od 2008 roku, kiedy to liczba sklepów systematycznie malała.

Internet zmienia oblicze handlu

Za odwróceniem wieloletniego trendu stoi przede wszystkim rozwój handlu internetowego. Coraz więcej przedsiębiorców decyduje się na prowadzenie sprzedaży zarówno stacjonarnej, jak i online. W niektórych branżach nawet co trzecia nowa firma deklaruje działalność w internecie. Największy udział sprzedaży online wśród nowo rejestrowanych sklepów notują:

sklepy niewyspecjalizowane - 36 proc.

sklepy z artykułami używanymi - 33 proc.

sklepy odzieżowe - 35 proc.

sklepy z grami i zabawkami - 27 proc.

sklepy sportowe - 25 proc.

Największe wzrosty w wybranych branżach

W 2025 roku największy przyrost liczby sklepów odnotowano w sektorze ogólnego przeznaczenia z niewyspecjalizowanym asortymentem (+3 proc.). Dynamicznie rozwijają się również sklepy sportowe (+5 proc.), z zabawkami i grami (+14 proc.) oraz odzieżowe (+3 proc.). Wzrosty widoczne są także w sklepach ze sprzętem elektronicznym (+0,5 proc.) i AGD (+0,3 proc.).

Eksperci podkreślają, że coraz większe znaczenie dla przetrwania na rynku mają sklepy specjalistyczne, zwłaszcza w branży spożywczej. Po raz pierwszy od lat wzrosła liczba sklepów z owocami i warzywami (+3 proc.) oraz piekarni (+3 proc.). Symboliczne wzrosty odnotowały także sklepy z mięsem i rybami.

Branże w odwrocie

Nie wszystkie sektory mogą jednak pochwalić się wzrostami. Spadki liczby sklepów zanotowano w branży motoryzacyjnej (-4,6 proc.), spożywczej ogólnego przeznaczenia (-0,6 proc.), księgarniach (-0,5 proc.) oraz sklepach z artykułami piśmienniczymi (-2 proc.).