Około 1500 bojowników Państwa Islamskiego zostało uwolnionych z więzienia w syryjskim Asz-Szaddadzie. Według doniesień Syryjskich Sił Demokratycznych za akcją stoją grupy powiązane z władzami w Damaszku. Sytuacja na wschodzie Syrii pozostaje napięta, a walki między siłami rządowymi a Kurdami trwają mimo niedawno zawartego porozumienia.

/ Shutterstock

Około 1500 bojowników IS zostało uwolnionych z więzienia w Asz-Szaddadzie.

Kurdowie oskarżają siły rządowe o celowe wypuszczenie więźniów.

Więcej informacji z Polski i świata znajdziesz na RMF24.pl.

W poniedziałek późnym wieczorem kurdyjskie źródła poinformowały o masowej ucieczce bojowników Państwa Islamskiego z więzienia w Asz-Szaddadzie, na wschodzie Syrii. Według rzecznika Syryjskich Sił Demokratycznych (SDF) Farhada Szamiego, wśród uwolnionych znalazło się około 1500 osób, zarówno Syryjczyków, jak i cudzoziemców. Kurdowie oskarżają siły rządowe o celowe wypuszczenie więźniów po wycofaniu się oddziałów SDF z miasta.

Porozumienie i trwające walki

Wycofanie sił kurdyjskich z Asz-Szaddady było elementem porozumienia zawartego w niedzielę między rządem Syrii a SDF. Umowa miała zakończyć walki, które wybuchły na nowo w styczniu, jednak według doniesień medialnych starcia w regionie trwają nadal. SDF utraciły kontrolę nad więzieniem, a koalicja kierowana przez USA nie odpowiedziała na prośby o wsparcie podczas ataku wojsk rządowych.

Syryjska armia zaprzecza oskarżeniom o uwolnienie bojowników IS. Według oficjalnych informacji, siły rządowe przejęły kontrolę nad miastem po wycofaniu się Kurdów, wprowadzając godzinę policyjną w celu schwytania zbiegów. Władze podkreślają, że działają zgodnie z zawartym porozumieniem.

Sytuacja polityczna w Syrii

W grudniu 2024 roku władzę w Syrii przejął Ahmed al-Szara, polityk wywodzący się z ugrupowań dżihadystycznych. Nowy prezydent deklaruje odejście od islamistycznej ideologii i dąży do zjednoczenia kraju po latach krwawej wojny domowej.