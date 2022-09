Rzecznik Praw Obywatelskich Marcin Wiącek wysłał do Ministerstwa Zdrowia kolejny list w sprawie leczenia dzieci chorych na SMA, czyli rdzeniowy zanik mięśni. Chodzi o małych pacjentów, którzy nie spełniają wszystkich kryteriów, by dostać jeden z najdroższych leków na świecie - terapię genową lekiem Zolgensma. To leczenie będzie refundowane od września dla dzieci w wieku do 6 miesięcy.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock Jak informuje reporter RMF FM, Marcin Wiącek ma wątpliwości odnośnie kryterium sześciu miesięcy, które trzeba spełnić, by mieć dostęp do terapii genowej. Rzecznik Praw Obywatelskich w piśmie pyta, czy możliwe jest posługiwanie się parametrem wagi dziecka. Prosi jednocześnie resort zdrowia o zajęcie stanowiska w tej sprawie. To już druga interwencja Wiącka. Pierwszy list do MZ wysłał pod koniec sierpnia. Przekonywał w nim, że kryterium wieku nie powinno warunkować dostępu do refundacji. Do tej pory MZ tłumaczyło, że ograniczenie dotyczące wieku wynika z badań klinicznych. Najdroższy lek świata refundowany 22 sierpnia resort zdrowia poinformował, że na wrześniowej liście leków refundowanych znajdzie się najdroższy lek na SMA - Zolgensma. Jak poinformowało Ministerstwo Zdrowia, będzie on przeznaczony dla dzieci w wieku do 6 miesięcy. Rocznie w Polsce z SMA rodzi się około 50 dzieci. Lek Zolgensma wystarczy podać tylko raz, żeby zatrzymać chorobę. Niestety, kuracja bez refundacji kosztuje 9 milionów złotych. Negocjacje w sprawie refundacji leku z jego producentem firmą Novartis toczyły się od czerwca ubiegłego roku. SMA - co to za choroba? SMA, czyli rdzeniowy zanik mięśni to genetycznie uwarunkowana, ciężka choroba rzadka o podłożu nerwowo-mięśniowym. Przyczyną jej rozwoju jest wada genetyczna powodująca niedobór białka SMN, niezbędnego do prawidłowego funkcjonowania neuronów ruchowych, zlokalizowanych w przedniej części rdzenia kręgowego. W efekcie neurony obumierają, co prowadzi do uogólnionego osłabienia, postępującego zaniku mięśni (w tym mięśni oddechowych oraz gardła i przełyku), niedowładu ruchowego oraz niewydolności oddechowej. Choroba nie upośledza rozwoju poznawczego i emocjonalnego osoby z SMA. SMA - kto jest najbardziej narażony na chorobę Chorują osoby w różnym wieku, jednak w ponad 70 proc. przypadków pierwsze objawy SMA pojawiają się w niemowlęctwie lub we wczesnym dzieciństwie. Do czasu wprowadzenia nowoczesnych metod opieki oddechowej i leczenia farmakologicznego SMA była najczęstszą genetyczną przyczyną śmierci dzieci do 2. roku życia. Zobacz również: Maszeruj, by zapobiec demencji. Podano, ile kroków dziennie trzeba zrobić

