Figurka Jezusa została skradziona z szopki bożonarodzeniowej w centrum Bielska-Białej – poinformował bielski magistrat. Jacek Kachel z wydziału prasowego urzędu miejskiego powiedział, że trwa ustalanie sprawców - sprawdzany jest monitoring.

Jednym z symboli świąt Bożego Narodzenia jest w Bielsku-Białej szopka ustawiona niedaleko zamku u zbiegu ulic Wzgórze i Władysława Orkana. Niestety wczoraj ktoś zabrał z niej figurkę Jezuska. Trudno powiedzieć, czy był to zwykły wybryk, czy rodzaj prowokacji. Tak czy owak, zniknięcie symbolu świąt budzi smutne refleksje - zakomunikował Jacek Kachel.

Urzędnik poinformował, że doszło do kradzieży, więc służby rozpoczęły już przegląd zapisów z monitoringu w poszukiwaniu sprawcy. To potrwa. Może jednak osoba, która zabrała figurkę, sama odda skradziony symbol świąt i uniknie wstydu? - powiedział.

Kachel przypomniał, że Bielsko i Biała, od wieków charakteryzowały się wielokulturowością i wzajemną tolerancją. Podstawą do tego, by żądać szacunku dla swoich wartości, jest szacunek dla tego, co jest ważne dla innych - skonkludował.

Szopka z figurami zbliżonych do naturalnych rozmiarów stoi w centrum miasta, tuż przy starówce i zamku książąt Sułkowskich. Ustawiana jest od wielu lat. Dotychczas nie doszło do takich przypadków, jak obecny.