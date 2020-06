„Ktoś powinien za to polecieć” – tak w rozmowie z Onetem były szef MON Tomasz Siemoniak komentuje niedawny incydent na granicy polsko-czeskiej. Polscy żołnierze ustawili punkt kontrolny na terenie Czech, zakazując obywatelom tego kraju wstępu do pobliskiej kaplicy. Do sprawy odniósł się polski MZS komentując, że doszło do tego przez nieporozumienie.

