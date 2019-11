16 milionów złotych zapłaci Gmina Kraków za kupno Lasu Borkowskiego. To 15- hektarowy zielony teren na południu miasta należący do prywatnych właścicieli. Spór o Las Borkowski trwał od kilku lat. Mieszkańcy naciskali na miejskie władze, by wykupiły teren, tak by właściciel nie sprzedał go deweloperom, którzy wybudowaliby tam bloki. Las Borkowski ma służyć krakowianom jako miejsce rekreacji i wypoczynku.

