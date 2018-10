Policja zatrzymała czterech mężczyzn podejrzewanych o śmiertelne pobicie 50-letniego bezdomnego w Krakowie. Postawiono im zarzut, za który grozi nawet dożywcie. Sąd zastosował wobec nich areszt tymczasowy na trzy miesiące.

Do śmiertelnego pobicia doszło 11 sierpnia w pustostanach w centrum miasta - poinformował rzecznik Prokuratury Okręgowej w Krakowie Janusz Hnatko. Przy ulicy Wita Stwosza znaleziono zwłoki 50-letniego mężczyzny, który, jak ustalono, był bezdomnym. Na ciele miał wiele obrażeń.

Zatrzymani zostali czterej mężczyźni w wieku od 19 do 53 lat. Trzech z nich jest narodowości polskiej, jeden ukraińskiej. Śledczy ustalili, że ofiara została przez sprawców brutalnie pobita, zadano jej też wiele ran.



Wszystkim przedstawiono zarzut działania wspólnie i w porozumieniu w zamiarze pozbawienia życia pokrzywdzonego i spowodowania licznych obrażeń ciała skutkujących jego śmiercią. Grozi im za to od 8 do 25 lat więzienia lub dożywocie.



Tylko jeden z podejrzanych przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czynu i złożył obszerne wyjaśnienia. Prokuratura nie podaje motywów sprawców.



Wszyscy zostali tymczasowo aresztowani na trzy miesiące.

(mch)