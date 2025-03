Dokładnie miesiąc pozostał do wejścia w życie Krajowej Sieci Onkologicznej. Ten ważny projekt ma wprowadzić nowy, ogólnopolski standard leczenia chorych na nowotwory. Minister zdrowia Izabela Leszczyna wielokrotnie zapewniała, że termin 1 kwietnia jako moment wejścia w życie Krajowej Sieci Onkologicznej jest niezagrożony. Tymczasem - jak zauważa dziennikarz RMF FM Michał Dobrołowicz - nie wszystkie przepisy dotyczące Sieci Onkologicznej są już przyjęte.

zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Opóźniona elektroniczna karta DiLO

Obecnie brakuje przepisów, które wprowadzą elektroniczną kartę DiLO, czyli kartę diagnostyki i leczenia onkologicznego. Tam mają być zakodowane najważniejsze informacje na temat pacjenta.

To jest kluczowe, bo jest to podstawowy dokument koordynujący lekarza i pacjenta między różnymi ośrodkami - zaznaczał profesor Piotr Rutkowski z Narodowego Instytutu Onkologii.

Jak ustalił reporter RMF FM, Ministerstwo Zdrowia przesunie termin, by karta w wersji elektronicznej stała się podstawowym dokumentem rok później niż planowano, czyli nie od stycznia 2026 roku, tylko dopiero od stycznia 2027 roku. Do tego czasu obowiązywać ma cały czas dotychczasowa, papierowa wersja karty DiLO. W praktyce to oznacza, że pożegnanie papierowej karty DiLO nastąpi później niż zakładano.

"Sieć zadziała, ale będzie trudniej"

Jednocześnie, wciąż nie ma też przepisów dotyczących mierników jakości leczenia pacjentów onkologicznych. Jak dowiedział się dziennikarz RMF FM, rozporządzenie w tej sprawie ma być gotowe też z opóźnieniem, prawdopodobnie dopiero wiosną. Realne terminy to kwiecień i maj.

Braki tych przepisów, według specjalistów, nie mają wpływu na to, że sieć onkologiczna nie zacznie funkcjonować zgodnie z ustawowymi zapisami 1 kwietnia 2025 roku. Utrudnione może być jednak pełne korzystanie z wpisanych w niej nowości.

Koordynatorzy leczenia onkologicznego

Mimo braku części ważnych przepisów, od kwietnia w szpitalach najprawdopodobniej będzie więcej koordynatorów leczenia onkologicznego. Chodzi o osoby, które nie są lekarzami, tylko psychologami, osobami z personelu administracyjnego czy dawnymi pacjentami. Koordynatorzy obecnie przechodzą kolejne szkolenia i mają wspierać pacjentów w sprawach organizacyjnych, na przykład w tym, by chory był leczony bliżej miejsca zamieszkania, choćby w szpitalu powiatowym.

Te mniejsze placówki mają współpracować w jednej sieci z dużymi centrami onkologii i innymi specjalistycznymi lecznicami, znajdującymi się na tak zwanym trzecim poziomie referencyjności. Z tego powodu niezbędna jest odpowiednia koordynacja pomiędzy ośrodkami, na którą uwagę zwracają eksperci.

Ponad milion osób w Polsce choruje na nowotwory

Rocznie w Polsce potwierdzanych jest obecnie ponad 180 tysięcy przypadków nowotworów wśród osób dorosłych. Ponad milion osób w Polsce choruje na nowotwory, często w ich przypadku jest to choroba przewlekła, pod kontrolą lekarzy.

Najczęstszy nowotwór to wśród kobiet rak piersi. Wśród mężczyzn - rak gruczołu krokowego. Na drugim miejscu - wśród obu płci - jest nowotwór płuc.

Za miesiąc, wraz z początkiem kwietnia, okaże się, jaka będzie realizacja założeń Krajowej Sieci Onkologicznej i czy pojawią się odczuwalne dla pacjentów efekty, pomimo braku wszystkich planowanych przepisów.