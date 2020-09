Jeśli chodzi o dalszą współpracę z Pawłem Kukizem w ramach Koalicji Polskiej, to wierzę, że wszystko co dobre przed nami - podkreślił w rozmowie z PAP prezes PSL Władysław Kosiniak-Kamysz. Podkreślił, iż rozumie to, że Paweł Kukiz założył swoją partię (K'15 - PAP). "Wiem, że część osób z Kukiz15 jest zaangażowana w budowanie tej struktury i to naturalne, że są obecni w terenie i mają swoje zadania" - powiedział Kosiniak-Kamysz. Dodał, że pozytywnie podchodzi do utworzenia partii Kukiza. "Rozmawialiśmy o tym wcześniej, więc nie ma negatywnych emocji" - podkreślił lider PSL.

REKLAMA