Dziś wchodzi w życie wakacyjna korekta kolejowego rozkładu jazdy. Po ponad 20 latach przerwy pociągi znów pojadą z Wrocławia przez Sobótkę do Świdnicy. Od 25 czerwca wracają bezpośrednie połączenia do Zakopanego m.in. z Krakowa, Warszawy i Gdyni.

Jak informują PKP Polskie Linie Kolejowe, na Dolnym Śląsku po ponad 20 latach możliwy będzie przejazd pociągiem z Wrocławia przez Sobótkę do Świdnicy. Podróżni będą mieli do dyspozycji na tej linii 14 przystanków. Czas przejazdu wyniesie około godziny - w zależności od liczby zatrzymań.



W woj. lubuskim uruchomione zostaną weekendowe i świąteczne połączenia pasażerskie na trasie Czerwieńsk - Guben.



Na Podkarpaciu możliwe będą przejazdy pociągiem z Sanoka do Ustrzyk Dolnych. Połączenia zaplanowano w weekendy. Będą kursowały sezonowe pociągi z Rzeszowa do Zamościa i słowackiej miejscowości Medzilaborce oraz z Jarosławia do Lublina.



W Małopolsce wrócą codzienne połączenia z Wieliczki do Krakowa.



W województwie świętokrzyskim na linii z Kielc do Buska-Zdroju podróżni, po odbudowie peronów, będą mogli korzystać z przystanku Dębska Wola (od 12 czerwca) i stacji Włoszczowice (od 30 czerwca).



Z informacji PKP wynika też, że do Zakopanego od 25 czerwca wracają bezpośrednie połączenia m.in. z Krakowa, Warszawy i Gdyni.