Rodzina i przyjaciele pożegnali 21-letniego Adama z Konina, który został śmiertelnie postrzelony przez policjanta. Uroczystości pogrzebowe rozpoczęły się o godz. 13 w Kościele pw. Św. Wojciecha w Koninie.

We mszy żałobnej uczestniczyło ok. 300 osób. W rękach trzymali białe róże. Do kościoła przyszli też mieszkańcy Konina, którzy z mediów dowiedzieli się o ostatniej drodze 21-latka.

Mszę żałobną celebrował ks. Rafał Działak. Podkreślił, że rodzina i znajomi Adama dzisiaj są w wielkim smutku. Do kościoła przyszło wielu tych, którzy chcą być solidarni z przeżywanym bólem - stwierdził.

Bóg nie chce unicestwienia człowieka i dlatego uczynił śmierć bramą do życia wiecznego i nie jest ważne, kto jak długo żyje, ale to jak żyje, czy na to spotkanie z Panem jest przygotowany - powiedział ks. Działak. Dodał, że każdy powinien być przygotowany na dwie rzeczy: na śmierć i na przyjęcie komunii świętej.





Uroczystości pogrzebowe 21-letniego Adama / Tomasz Wojtasik / PAP



Przed mszą św. w godzinnym czuwaniu przy trumnie 21-letniego Adama brali udział jego krewni, przyjaciele i znajomi.

Po mszy kondukt żałobny udał się na Cmentarz Komunalny przy ul. Staromorzysławskiej 5.

Policjanci przed komendą w Koninie / Tomasz Wojtasik / PAP



Tydzień temu na jednym z osiedli w Koninie, podczas próby wylegitymowania przez policję 21-latka i dwóch 15-latków najstarszy mężczyzna zaczął uciekać. Według informacji policji, 21-latek nie reagował na wezwania do zatrzymania. Goniący go funkcjonariusz użył broni, policja utrzymuje, że był do tego zmuszony. Postrzelony 21-latek zmarł.



Postępowanie w tej sprawie wszczęła Prokuratura Okręgowa w Koninie, ale będzie je prowadzić Prokuratura Regionalna w Łodzi. Śledztwo wszczęto w sprawie nieumyślnego przekroczenia uprawnień przez policjanta i nieumyślnego spowodowania śmierci.