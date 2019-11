Metamfetaminę znaleziono przy 21-latku, który w czwartek został śmiertelnie postrzelony przez policjanta w Koninie. To ustalenia dziennikarzy RMF FM. Po tej tragedii doszło do zamieszek przed konińską komendą. Sprawę bada prokuratura.

Oddziały policyjne przed Komendą Miejską Policji w Koninie / Tomasz Wojtasik / PAP

Prokuratura Regionalna w Łodzi potwierdziła w rozmowie z naszym reporterem, że znaleziono torebkę z sześcioma małymi woreczkami. Zawartością tego pakunku była substancja psychoaktywna - z naszych nieoficjalnych informacji chodzi metamfetaminę.

Torebka nie znajdowała się przy ciele ani w odzieży 21-latka, ale w obrębie miejsca, w którym Adam C. został śmiertelnie postrzelony. Śledczy natrafili na pakunek podczas zabezpieczania miejsca tragedii w miniony czwartek.

ZOBACZ: Konin: Narzeczona postrzelonego śmiertelnie 21-latka apeluje o spokój





Śmiertelne postrzelenie 21-latka

W czwartek na jednym z osiedli w Koninie, podczas próby wylegitymowania przez policję 21-latka i dwóch 15-latków najstarszy mężczyzna zaczął uciekać. Według informacji policji, 21-latek nie reagował na wezwania do zatrzymania. Goniący go funkcjonariusz użył broni, policja utrzymuje, że był do tego zmuszony. Postrzelony 21-latek zmarł.

Na potrzeby zachowania obiektywizmu w toczącym się postępowaniu, śledztwo dotyczące użycia broni palnej przez funkcjonariusza policji podczas interwencji w Koninie zostało przekazane do Prokuratury Regionalnej w Łodzi - powiedziała prok. Ewa Bialik.

Prokuratura Okręgowa w Koninie informowała w piątek, że prowadzone postępowanie dotyczy nieumyślnego nadużycia uprawnień przez funkcjonariusza publicznego i nieumyślnego spowodowania śmierci.

W związku ze sprawą w niedzielę przed budynkiem komendy policji w Koninie doszło do starć z funkcjonariuszami. Trzy osoby usłyszały w tej sprawie prokuratorskie zarzuty.

Liczę, że prokurator zażąda tymczasowego aresztu dla funkcjonariusza"

Zdaniem adwokata rodziny postrzelonego śmiertelnie 21-latka, materiał dowodowy jest zebrany w wystarczającym stopniu "i można dokonać analizy pod kątem postawienia zarzutu i skierowania wniosku za tymczasowy areszt (funkcjonariusza)".

Mecenas Michał Wąż odniósł się w ten sposób do informacji, że policjant wciąż przebywa w szpitalu "i jak zastrzegł pełnomocnik policjanta może on przebywać w lecznicy nawet półtora miesiąca" - powiedział PAP adwokat ojca 21-latka.

Zdaniem pełnomocnika ojca w aresztach śledczych pracuje wykwalifikowana kadra psychologów i psychiatrów, która może udzielić pomocy osadzonemu.

Areszty śledcze również dysponują własnymi oddziałami psychiatrycznymi. Taki oddział znajduje się w Łodzi, w której obecnie będzie prowadzona sprawa - oświadczył.