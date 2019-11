W Koninie trwa zwołane przez prezydenta miasta posiedzenie sztabu kryzysowego - w związku z wydarzeniami z weekendu. Po wczorajszy zamieszkach przed komendą policji zatrzymano 7 osób. W czasie wczorajszych zamieszek tłum wznosił antypolicyjne hasła. W stronę policyjnego kordonu poleciały też kamienie i butelki.

21-latek został zastrzelony w czwartek przed jednym z bloków w Koninie / Tomasz Wojtasik / PAP

Zebrani przed komendą protestowali po tym, jak w czwartek funkcjonariusz śmiertelnie postrzelił 21-latka.

Wśród zatrzymanych jest trzech dorosłych i czterech nieletni. Nieletni zostali zwolnieni do domów. Wszyscy zatrzymani dorośli - w wieku 18, 23 i 27 lat - byli pijani. Badanie wykazało od 1,5 do 2,5 promila alkoholu w organizmie. Wszyscy w tej chwili trzeźwieją w pomieszczeniu dla osób zatrzymanych. Po wytrzeźwieniu zostaną doprowadzeni do prokuratury - powiedział oficer prasowy konińskiej policji Marcin Jankowski.

Według Jankowskiego, zatrzymani mogą usłyszeć zarzuty dotyczące naruszenia nietykalności cielesnej policjantów albo czynnej napaści na funkcjonariuszy. Ostateczne decyzje w tym zakresie jeszcze nie zapadły - wyjaśnił.

Także zatrzymani nastolatkowie byli pod wpływem alkoholu

Za udział w nielegalnym zbiegowisku w niedzielę zatrzymano także cztery osoby nieletnie w wieku od 14 do 16 lat. To było dwóch chłopaków i dwie dziewczyny. Troje z nich było w stanie po użyciu alkoholu - miało 0,3, 0,4 i 0,12 promila alkoholu. Oni wszyscy zostali zwolnieni do domów po wykonaniu z nimi czynności. Będzie sporządzona dokumentacja dla sądu rodzinnego pod kątem ich demoralizacji - poinformował Jankowski.

Według Jankowskiego, możliwe są kolejne zatrzymania osób biorących udział w niedzielnych starciach z policją.

Policjanci obrzuceni butelkami i kamieniami

Wczorajszą manifestację siłą przerwała policja. Wcześniej zgromadzeni przez kilkadziesiąt minut wznosili wulgarne okrzyki, rzucali w policjantów butelkami i kamieniami. Trzech policjantów jest rannych - jeden został uderzony kastetem. Obrażenia nie zagrażają ich życiu. Zostali już wypisani ze szpitala do domu.

Funkcjonariusze użyli gazu łzawiącego, była też oddana salwa ostrzegawcza z broni gładkolufowej.

PRZECZYTAJ TAKŻE: Trzech policjantów rannych po proteście w Koninie. W ruch poszły butelki i kamienie



Tymi wydarzeniami żyje całe miasto. Zginął młody człowiek. Są opinie podzielone - mówi reporterowi RMF FM jeden z mężczyzn. Na pewno policjant bez powodu tego nie robił. Nie wiadomo, co tam zaszło wcześniej - dodaje inny. Mógł się zatrzymać, jak policjant krzyczał, żeby się zatrzymał. Jestem za policjantami, bo uważam, że spokój jest potrzebny - podkreśla mieszkanka Konina. Stało się, ale trzeba spokój zachować, ze względu też na rodzinę chłopaka- twierdzi inna kobieta.





Do zdarzenia doszło na jednym z konińskich osiedli. Tuż obok był plac zabaw

Do zdarzenia doszło obok placu zabaw / Mateusz Chłystun / RMF FM

W czwartek na jednym z osiedli w Koninie, podczas próby wylegitymowania przez policję 21-latka i dwóch 15-latków najstarszy mężczyzna zaczął uciekać. Według informacji policji 21-latek nie reagował na wezwania do zatrzymania. Goniący go funkcjonariusz użył broni, policja utrzymuje, że był do tego zmuszony. Postrzelony 21-latek zmarł.

Tragedia rozegrała się tuż obok placu zabaw. Dyrektorka znajdującego się ok. 20 metrów od placu zabaw przedszkola Plastuś Ilona Hamela podkreśliła, że z powodu złej pogody przebywające tam dzieci nie wychodziły na zewnątrz. Przed południem przebywały w pomieszczeniach od strony południowej, nic nie słyszały i nie widziały - dodała.

Śledztwo w sprawie śmierci 21-latka wszczęła Prokuratura Okręgowa w Koninie. Prowadzone postępowanie dotyczy nieumyślnego nadużycia uprawnień przez funkcjonariusza publicznego i nieumyślnego spowodowania śmierci. W piątek przeprowadzona została sekcja zwłok mężczyzny.

Policjant śmiertelnie postrzelił 21-latka w Koninie TVN24/x-news

Na razie nie przeprowadzono jakichkolwiek czynności z udziałem policjanta, który oddał strzał. Prokuratura argumentowała to jego stanem zdrowia. Śledczy zabezpieczyli nagranie z monitoringu, na którym, jak podano, przynajmniej częściowo zarejestrowany został przebieg zdarzenia.