18-letnia Julia Jęcz, narzeczona śmiertelnie postrzelonego przez policjanta 21-latka zaapelowała o zachowanie spokoju w Koninie. Zapowiedziała, że ona i jej znajomi nie będą protestować przed siedzibą konińskiej policji.

Na zdjęciu: policjanci legitymują grupę młodych ludzi, 18 bm. pod Komendą Miejską Policji w Konini / PAP/Tomasz Wojtasik /

CZYTAJ RÓWNIEŻ: 21-latek śmiertelnie postrzelony przez policjanta w Koninie. Sprawą zajmie się łódzka prokuratura



Nie będziemy pokazywać, że jesteśmy słabi. Już pokazaliśmy, co potrafimy. Policja w Koninie będzie pamiętać, czyją krew mają na rękach - oświadczyła Julia Jęcz, odnosząc się do niedzielnych zamieszek w związku ze śmiercią Adama C. Za pośrednictwem PAP zaapelowała o zakończenie protestów i zachowanie spokoju.

Zamieszki w Koninie

Do zamieszek w Koninie doszło w niedzielę. Zgromadzeni przez kilkadziesiąt minut wznosili wulgarne okrzyki, rzucali w policjantów butelkami i kamieniami. Funkcjonariusze użyli gazu łzawiącego, była też oddana salwa ostrzegawcza z broni gładkolufowej. W działaniach uczestniczyło kilkudziesięciu funkcjonariuszy.



Zamieszki po śmierci 21-latka zastrzelonego przez policjanta w Koninie. Policjanci użyli gazu i broni gładkolufowej TVN24/x-news

Władze Konina zwołały w poniedziałek nadzwyczajne posiedzenie zespołu kryzysowego, w skład którego weszli komendanci policji i straży miejskiej.



Zespół powstał m.in. po to, żeby - jak wyjaśnił w rozmowie z PAP wiceprezydent Konina Witold Nowak - wiedzieć, jak policja zamierza sobie poradzić z "trudną sytuacją i niepokojami społecznymi".



Sytuacja w mieście eskaluje i "to nas bardzo niepokoi" - dodał i zapewnił, że władze oświatowe podjęły działania w celu wyciszenia negatywnych nastrojów. We wszystkich jedenastu konińskich szkołach od poniedziałku pedagodzy i psycholodzy rozmawiali z uczniami o zdarzeniach, związanych ze śmiertelnym postrzeleniem 21-latka przez policjanta.



Za pomocą dzienników elektronicznych prosimy też rodziców uczniów, a mamy ich w Koninie ponad 15 tysięcy, by zwracali uwagę na swoje dzieci (...), żeby problem agresji nie narastał - mówił wiceprezydent Konina.



Przy bramie wejściowej do Komendy Miejskiej Policji w Koninie w poniedziałek od godz. 15.30 czuwają uzbrojeni i wyposażeni w tarcze ochronne policjanci. Na miejscu jest także wóz z armatką wodną.



Rzecznik prasowy konińskiej policji podkomisarz Marcin Jankowski powiedział, że na miejscu jest łącznie kilkudziesięciu policjantów. Sytuację w mieście w związku z niedzielnymi zamieszkami potraktowano bowiem jako kryzysową.



Z jednej strony chodzi o tragiczne zdarzenia z czwartku, z drugiej strony o tłum, który w niedzielę przyszedł pod siedzibę komendy, a w ruch poszły kastety, butelki i kamienie - powiedział w poniedziałek Jankowski.



Według oceny komendy policja konińska musi być teraz przygotowana na różne warianty. Możemy spodziewać się różnych zachowań ze strony mieszkańców - dodał podkom. Jankowski.



Postrzelony 21-latek zmarł

14 listopada przed południem na jednym z konińskich osiedli patrol policji próbował wylegitymować 21-latka i dwóch 15-latków; najstarszy zaczął uciekać. Według informacji policji, mężczyzna nie reagował na wezwania do zatrzymania. Goniący go funkcjonariusz użył broni; policja utrzymuje, że był do tego zmuszony; postrzelony 21-latek zmarł.



Postępowanie w tej sprawie wszczęła Prokuratura Okręgowa w Koninie, jednak będzie je prowadzić Prokuratura Regionalna w Łodzi.