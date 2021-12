​Wznowiono dostawy ciepła do budynków u zbiegu ulic Mokotowskiej i Pięknej w Warszawie - poinformowała dziś rano rzeczniczka Veolii Aleksandra Żurada. Wczoraj doszło tam do awarii, wskutek której około stu okolicznych budynków nie miało dostępu do ciepłej wody ani ogrzewania.

REKLAMA