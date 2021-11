Funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji zatrzymali kolejnych 12 osób w śledztwie dotyczącym zorganizowanej grupy przestępczej „Psychofans” powiązanej ze środowiskiem pseudokibiców jednego ze śląskich klubów piłkarskich. Wszyscy usłyszeli zarzuty. Na wniosek prokuratora czterech podejrzanych zostało tymczasowo aresztowanych.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Prokurator Śląskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Katowicach przedstawił zatrzymanym 66 zarzutów dotyczących m.in. szeregu włamań i napadów rabunkowych oraz udziału w zorganizowanej grupie przestępczej.

Jedno ze zdarzeń dotyczy włamania do hurtowni, z której skradziono 122 tony liści tytoniu o wartości ponad 255 tysięcy euro. W czasie jednego z rozbojów popełnionego przy użyciu maczet podejrzani skradli flagę innego śląskiego klubu piłkarskiego.

Dodatkowo zarzutami objęto działalność "Psychofans" dotyczącą uszczupleń podatku VAT w wysokości co najmniej 3,3 mln zł. Osoby zajmujące się tym wystawiły i księgowały faktury VAT dokumentujące fikcyjny obrót gospodarczy.

W ekonomicznym wątku śledztwa prokurator przedstawił zarzuty dotyczące wyłudzenia kredytów na szkodę banków i innych podmiotów o wartości ok. 3 milionów złotych.

Część zatrzymanych usłyszała też zarzuty udziału w tzw. ustawkach kibicowskich. Jak wynika z ustaleń, jedna z bójek miała miejsce w marcu 2017 roku na autostradzie A4.

Podejrzanym grozi nawet do 15 lat pozbawienia wolności.

Cztery osoby tymczasowo aresztowane

Z uwagi na obawę ucieczki, ukrycia się podejrzanych, matactwa, a także zagrożenie surową karą, prokurator wystąpił z wnioskami o zastosowanie wobec pięciu osób środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania na 90 dni. Sąd uwzględnił jednak 4 wnioski.

Wobec 7 podejrzanych zastosowano środki zapobiegawcze w postaci poręczenia majątkowego w wysokości 40 tysięcy złotych, dozoru policji, zakazu opuszczania kraju, zakazu kontaktowania się z pozostałymi podejrzanymi i świadkami występującymi w sprawie.

Oskarżonych zostało już 107 osób

Śledztwo prowadzone przez Śląski Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Katowicach dotyczy działalności zorganizowanej grupy przestępczej "Psychofans" powiązanej ze środowiskiem pseudokibiców jednego ze śląskich klubów piłkarskich. Działała ona od co najmniej końca października 2014 roku do grudnia 2017 roku, na terenie m.in. województw śląskiego i małopolskiego, a w szczególności takich miast, jak Chorzów, Katowice, Kraków.

Działalność grupy koncentrowała się na popełnianiu przestępstw takich, jak pobicia, bójki z pseudokibicami innych klubów piłkarskich, uprowadzenia dla okupu, przestępstwa narkotykowe, rozboje, oszustwa oraz przestępstwa przeciwko wolności i wiarygodności dokumentów. W postępowaniu podejrzanych jest 80 osób.

Dotychczas Śląski Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Katowicach skierował 17 aktów oskarżenia przeciwko 107 osobom wchodzącym w skład grupy przestępczej "Psychofans".