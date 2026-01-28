Od początku lutego Visa i Mastercard wprowadzają podwyżki prowizji. Zmiany te mogą przełożyć się na wzrost opłat za wypłaty z bankomatów. Choć banki na razie nie zapowiadają podwyżek, sytuacja ta może w konsekwencji się zmienić.

Wyższe prowizje Visa i Mastercard. Czy wypłaty z bankomatów będą droższe? (zdjęcie ilustracyjne) / Shutterstock

Visa i Mastercard podnoszą prowizje, co może wpłynąć na opłaty za bankomaty.

Banki na razie nie planują podwyżek, ale eksperci ostrzegają przed zmianami.

Możliwe, że banki będą bardziej promować płatności bezgotówkowe w Polsce.

Podwyżki prowizji. Co się zmieni?

Nowe stawki prowizji oznaczają, że koszt wypłaty gotówki z bankomatu może wzrosnąć nawet dwukrotnie. Przykładowo, przy wypłacie 1000 zł opłata nie wyniesie już około 1,50 zł, lecz może sięgnąć nawet 3 zł. To prowizja, jaką operatorzy kart pobierają od banków za taką wypłatę.

Choć w ujęciu jednostkowym zmiana wydaje się niewielka, to w skali całego kraju oznacza to kwoty liczone w miliardach złotych.

Kto poniesie koszty?

Dotychczas większość kosztów prowizji pokrywały banki. Jednak przy takiej podwyżce operatorów kart, pojawiają się pytania, czy część instytucji zdecyduje się na przerzucenie opłat na klientów.

W szczególności mogłoby to dotyczyć wypłat z bankomatów innych banków lub korzystania z urządzeń spoza własnej sieci. Chodzi między innymi o wypłaty z urządzeń innych banków bądź zewnętrznej firmy.

Na razie jednak - jak usłyszał dziennikarz RMF FM Igor Skrzypek w kilku bankach - instytucje nie planują wprowadzać podwyżek.

W obliczu rosnących kosztów wypłat gotówki, banki będą prawdopodobnie jeszcze bardziej zachęcać klientów do korzystania z płatności bezgotówkowych. Ma to ograniczyć dodatkowe wydatki związane z opłatami operacyjnymi.