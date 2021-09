Komisja Nadzoru Finansowego ostrzega przed fałszywą stroną internetową z wynikami loterii szczepionkowej, która podszywa się pod sklep z aplikacją mObywatel dla urządzeń z systemem Android. Witryna wyłudza dane do bankowości elektronicznej.

/ Zdjęcie ilustracyjne / Depositphotos

KNF apeluje, żeby zwracać uwagę na dokładny adres strony i nie korzystać z niezaufanych źródeł.

Osoba, która wejdzie na fałszywą stronę przypominającą Google Play i pobierze aplikację licząc na to, że będzie mogła odebrać środki wygrane w rzekomej loterii szczepionkowej, zainfekuje swój telefon. Kolejny krok będzie prowadził do tego, że to złośliwe oprogramowanie może przechwycić nasze hasła do bankowości elektronicznej - tłumaczył rzecznik Komisji Nadzoru Finansowego Jacek Barszczewski.

Zaufaną aplikację można znaleźć w oficjalnym sklepie Google'a, najlepiej wchodząc do niego bezpośrednio z telefonu, bez użycia zewnętrznych linków.