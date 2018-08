​Kłopoty z wodą we wsi Woźniki w Śląskiem. Mieszkańcy mają bezwzględny zakaz jej używania. I to w dniu, kiedy w całym województwie ogłoszono drugi stopień zagrożenia upałami. To oznacza, że w ciągu dnia temperatura - także w rejonie Woźnik - przekroczy 30 stopni.

