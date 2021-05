Musimy poprawić komunikacje między sobą i odbudować zaufanie, które w ostatnim okresie zostało osłabione - powiedziała dziennikarzom wicemarszałek Sejmu Małgorzata Kidawa-Błońska, wychodząc ze spotkania parlamentarzystów PO.

Małgorzata Kidawa-Błońska / Rafał Guz / PAP

Spotkanie należących do PO parlamentarzystów Koalicji Obywatelskiej odbywa się w Warszawie od godz. 18.

Jestem bardzo zbudowana dzisiejszym klubem, bardzo ciekawa dyskusje. To pokazuje, że gdyby nie Covid, z powodu którego od wielu miesięcy nie mogliśmy w Platformie normalnie rozmawiać, wielu problemów byśmy w Platformie nie mieli - powiedziała wicemarszałek Sejmu Małgorzata Kidawa-Błońska, wychodząc ze spotkania.

Gdyby kluby odbywały się częściej, tak jak kiedyś, na pewno bylibyśmy w innym miejscu - dodała.

Przyznała, że wypowiedzi podczas obrad klubu były bardzo szczere, ale "diagnoza jest wspólna". Wierzę, że Platforma z tego trudnego momentu wyjdzie - zaznaczyła.

Na pewno musimy poprawić komunikację między sobą i odbudować część zaufania. Jak ludzie przez rok się nie widzieli, to zaufanie zostało lekko osłabione - odpowiedziała Kidawa-Błońska pytana, co jest tą diagnozą.

Przyznała, że podczas obrad było bardzo dużo pytań o Ruch Wspólna Polska Rafała Trzaskowskiego, o to, jak będzie wyglądać jego współpraca z PO. Odpowiedź Rafała chyba przekonała uczestników spotkania - oceniła wicemarszałek Sejmu.

Trzaskowski miał przekonywać, że tworzenie takiego ruchu to jedyny sposób, by docierać do młodych ludzi.

Przyznała, że podczas obrad poruszany był temat wyrzuconych Ireneusza Rasia i Pawła Zalewskiego oraz temat "Listu 54" do kierownictwa partii.

Ireneusz Raś i Paweł Zalewski nie zostali wyrzuceni za list. Osoby, które podpisały list są dzisiaj na sali i dyskutują, z wielu ich diagnozami się zgadzam - przekonywała Kidawa-Błońska.

Dodała, że Raś i Zalewski zostali wyrzucali, bo szkalowali partię - zamiast przyjść na Radę Krajową, na klub czy do szefa partii, krytykowali partię w mediach. Jak traktuje się partię poważnie, nie można takich rzeczy robić - mówiła.

Przekonywała, że notowania partii powinny zostać odbudowane, bo "jak nie Platforma, to nie będzie drugiego ugrupowania, które będzie mogło zatrzymać PiS".

Kidawa-Błońska przyznała zarazem, że w ostatnim okresie był "bardzo silny atak na Platformę ze wszystkich stron, co pokazuję, że jednak jesteśmy ważni". Gdybyśmy byli słabi i nieistotni, nikt by nam nie poświęcał tyle czasu - oceniła.