Ministerstwo Klimatu i Środowiska przesłało do konsultacji projekt ustawy, zakładający budowę systemów kaucyjnych dla butelek plastikowych do 3 l i szklanych do 1,5 l. Mają je tworzyć przedsiębiorcy wprowadzający produkty w butelkach na rynek. Również oni mają ustalić wysokość kaucji. "To jest system dobrowolny, nie zmuszamy ustawą, ale zachęcamy przez czynniki ekonomiczne, aby przedsiębiorcom opłacało się tworzyć taki system" - oświadczył wiceminister klimatu Jacek Ozdoba.

