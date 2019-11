Są zarzuty narażenia na utratę życia i nieumyślnego spowodowanie śmierci pilota samolotu MiG-29, który rozbił się w okolicach Pasłęka w lipcu 2018 roku- dowiedział się reporter RMF FM.

Przygotowania do podniesienia i transportu wraku samolotu MiG-29 z terenów 22 Bazy Lotnictwa Taktycznego w miejscowości Sakówko / Tomasz Waszczuk / PAP

Podejrzani to dwaj cywile byli już pracownicy Wojskowych Zakładów Lotniczych w Bydgoszczy. Jak ustalił reporter RMF FM Krzysztof Zasada - pracowali przy remoncie systemów ucieczkowych w myśliwcach. Odpowiadali za skonstruowanie specjalnego pierścienia w fotelu katapultowym. Wszystko wskazuje na to, że właśnie jego wadliwa konstrukcja przyczyniła się śmierci pilota, którego katapulta nie zadziałała właściwie. Pierścień wytworzono ze zbyt twardego metalu. Obaj mężczyźni nie przyznali się do zrzutów.

Prokuratura bada teraz, czy odpowiedzialność za śmierć pilota poniesie także ktoś z wojskowych, kto odbierał po remoncie samoloty. Poza tym, otwarta wciąż zostaje kwestia samych przyczyn katastrofy.

NIE PRZEGAP: MiGi-29 wznowiły loty





Katastrofa pod Pasłękiem

Do katastrofy samolotu MiG-29 z 22 Bazy Lotnictwa Taktycznego doszło w nocy z 5 na 6 lipca 2018 roku. Maszyna spadła na pole uprawne pod Pasłękiem w województwie warmińsko-mazurskim. Zginął jej pilot.

Lot odbywał się w ramach nocnych szkoleń. Według ustaleń reporterów RMF FM pilot zgłaszał problemy techniczne - nie mógł zapanować nad samolotem. Od dowództwa dostał wyraźne polecenie, aby się katapultował. 33-letni porucznik katapultował się w okolicach miejscowości Sakówko, ale jego spadochron się nie otworzył. Niestety nie przeżył wypadku. Jego ciało znaleziono około 200 metrów od wraku.

Zginął doświadczony pilot

"Pilot posiadał ponad 800 godzin wylatanych w powietrzu w tym ponad 500 godzin na MiG-29, na których pełnił dyżury bojowe" - poinformował tuż po katastrofie resort obrony narodowej. Samolot, który się rozbił miał numer boczny 4301. Maszyna została pozyskana za symboliczne 1 euro we wrześniu 2003 roku. Wiadomo, że płatowiec pochodzi z lat 1988-1989. Maszyna była modernizowana, wymieniono między innymi silnik.

ZOBACZ RÓWNIEŻ: Onet: MiG-29 wrócą do latania, lecz wojsko nie sprawdziło ich silników





Mig-29 - samoloty sowieckiej produkcji

Samolot odrzutowy MiG-29 zaprojektowano z ZSRR w 1972 roku. Pierwsze egzemplarze weszły do służby 14 lat później.

Zgodnie z przeznaczeniem jest lekkim myśliwcem frontowym. Seryjną produkcję zakończono w roku 1990. Podstawowe osiągi samolotu to: prędkość maksymalna 2,3 Ma, czyli 2445 km/h/, pułap 17500 m, zasięg 1750 km (2100 km ze zbiornikiem dodatkowym). Uzbrojenie: działko kaliber 30 mmm, kierowane i niekierowane rakiety oraz bomby o łącznym ciężarze, w zależności od wersji, od 2000 kg do 5500 kg.

Przed katastrofą Siły Powietrzne RP użytkowały 31 bojowych i szkolno-bojowych MiG-29. Są na wyposażeniu 22. Bazy Lotnictwa Taktycznego w Malborku oraz 23. w Mińsku Mazowieckim.