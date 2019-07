Pilot Jaka-52, który rozbił się podczas pokazów lotniczych w Płocku, nie zasłabł, był przytomny i skupiony do momentu katastrofy. Zmarł wskutek masywnych obrażeń - wynika z opinii biegłych.

Wrak samolotu Jak-52 / Piotr Augustyniak / PAP

Do wypadku na płockim Pikniku Lotniczym doszło w połowie czerwca. W katastrofie Jaka-52, która miała miejsce podczas samolotowych akrobacji, zginął 58-letni pilot z Niemiec.

Śledztwo w sprawie katastrofy prowadzi Prokuratura Rejonowa w Płocku. Jak przekazała rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Płocku prok. Iwona Śmigielska-Kowalska, do prokuratury wpłynęły trzy opinie biegłych - z zakresu medycyny sądowej po przeprowadzonej sekcji zwłok, z zakresu informatyki oraz opinia toksykologiczna.



Z pierwszej opinii wynika, że pilot Jaka-52 zmarł wskutek masywnych obrażeń, zwłaszcza głowy i serca. Nawet gdyby akcja ratunkowa, wyciąganie wraku i pilota, powiodła się, to i tak nie uratowałoby to pilotowi życia - podkreśliła prok. Śmigielska-Kowalska.



Opinia z zakresu informatyki opiera się na zbadanej przez biegłego karcie pamięci z kamery wydobytej z kabiny samolotu podczas wstępnych oględzin po wypadku. Na ujawnionym nagraniu widać twarz pilota skupionego na sterowaniu maszyną. Jak zaznaczyła rzeczniczka, nie widać u niego momentu przerażenia. Opinia ta wyklucza jako ewentualną przyczynę wypadku zasłabnięcie pilota.



Jak wyjaśniła rzeczniczka, pozostałe pięć kart ujawnionych we wraku samolotu nie wniosło nic do sprawy.



Opinia toksykologiczna potwierdziła z kolei, że pilot Jaka-52 był trzeźwy.



Obecnie badane są m.in. próbki paliwa pobrane w dniu wypadku. Oczekujemy na opinię z Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych - dodała prok. Śmigielska-Kowalska. Jak przypomniała, oględziny wstępne samolotu wykazały, że maszyna była sprawna.



W połowie czerwca uczestniczący w pokazach lotniczych w Płocku pilot Jaka-52 wykonując samolotowe akrobacje wprowadził maszynę w korkociąg. Chwilę później samolot uderzył w wodę tuż przy lewym brzegu Wisły, w płockiej dzielnicy Radziwie. Na miejsce wypadku natychmiast udały się łodzie motorowe służb ratowniczych i pogotowie ratunkowe. Jak się okazało, Jak-52 po uderzeniu w taflę wody na Wiśle opadł na głębokość ok. 8 metrów, kabiną do dołu, co utrudniało wydobycie pilota.



To był drugi wypadek podczas Pikniku Lotniczego w Płocku. W 2011 r., w trakcie 5. edycji tej imprezy, na Wiśle rozbił się samolot akrobacyjny Christen Eagle II N54CE pilotowany przez kpt. Marka Szufę - pilot zginął na miejscu. Prokuratura umorzyła śledztwo dotyczące tego wypadku ustalając, że bezpośrednią jego przyczyną był błąd pilota. Nie stwierdzono błędów przy organizacji i zabezpieczeniu lotów.