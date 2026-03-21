W piątek prezydent Karol Nawrocki poleci do Stanów Zjednoczonych. Taką informację przekazał PAP szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Marcin Przydacz. Na razie nie wiadomo, czy podczas tej wizyty Nawrocki spotka się z prezydentem USA Donaldem Trumpem.

Prezydent Karol Nawrocki w przyszłym tygodniu, w piątek, wylatuje do Stanów Zjednoczonych, do Dallas w Teksasie. W sobotę odwiedzi fabrykę samolotów F-35 - tych samolotów, na których już dzisiaj szkolą się polscy piloci i które niebawem trafią na wyposażenie polskiej armii. Zatem ta współpraca wojskowa będzie jednym z powodów tej wizyty - przekazał PAP szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Marcin Przydacz.

Prezydent, na zaproszenie organizacji CPAC (Conservative Political Action Conference) udaje się też na konferencję amerykańskich republikanów. Jako gość specjalny został pan prezydent nie tylko zaproszony do udziału w konferencji, ale też do wygłoszenia przemówienia. Prezydent Nawrocki będzie mówił o stanie relacji polsko-amerykańskich, a także o historii relacji polsko-amerykańskich w roku 250. rocznicy Deklaracji Niepodległości. Będzie przypominał o wspólnych polsko-amerykańskich bohaterach, ale też o wartościach, które nas łączą - przekazał prezydencki minister.

Dodał, że podczas konferencji dojdzie do wielu spotkań na marginesie tego wydarzenia, ale na tym etapie nie są potwierdzone żadne na najwyższym szczeblu. Jak zaznaczył, nie ma dotąd potwierdzenia, że w konferencji weźmie udział prezydent USA Donald Trump.

Przydacz zaznaczył, że podczas wizyty Nawrockiego będą też prowadzone rozmowy na tematy gospodarcze. W przyszłą niedzielę natomiast - przekazał - zaplanowane jest również spotkanie prezydenta z Polakami mieszkającymi w Dallas i okolicach.



Do USA leci też Marta Nawrocka

W czwartek korespondent RMF FM Paweł Żuchowski informował, że w przyszłym tygodniu do Waszyngtonu przyleci Marta Nawrocka . Pierwsza dama weźmie udział w dwudniowym szczycie globalnej koalicji "Fostering the Future Together", będzie także gościć w Departamencie Stanu oraz Białym Domu.



Dwudniowy szczyt odbędzie się w ramach inicjatywy pierwszej damy USA Melanii Trump. "Fostering the Future Together" ("Razem na Rzecz Przyszłości") zgromadzi liderów z 45 krajów i 28 przedsiębiorstw technologicznych.

"Fostering the Future Together" - to "światowa koalicja krajów, której celem jest wspieranie dzieci poprzez edukację i technologię" - podało biuro Melanii Trump. Jak przypomniano, żona prezydenta USA przedstawiła swoją wizję utworzenia nowego podmiotu podczas 80. Zgromadzenia Ogólnego ONZ.