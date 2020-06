"Jeśli informacje przekazane w mediach się potwierdzą, to opisywana sytuacja nigdy nie powinna się wydarzyć" – oświadczył rzecznik Konferencji Episkopatu Polski ks. Paweł Rytel-Andrianik, odnosząc się do ostatnich publikacji medialnych na temat biskupa Edwarda Janiaka. "Gazeta Wyborcza" napisała, że duchowny został przewieziony karetką na Szpitalny Oddział Ratunkowy w Kaliszu, gdzie okazało się, że miał 3,44 promila alkoholu we krwi.

Bp Edward Janiak / Grzegorz Hawałej / PAP

W odpowiedzi na pytania dotyczące publikacji na temat bp. Edwarda Janiaka, stanowczo oświadczam, że - jeśli informacje przekazane w mediach się potwierdzą - to opisywana sytuacja nigdy nie powinna się wydarzyć - napisał w opublikowanym komunikacie rzecznik Episkopatu.

Jak dodał, "jest zrozumiałym, że każda taka informacja wzbudza liczne reakcje społeczne oraz wywołuje emocje wśród wiernych". Obecnie oczekujemy na rzetelne wyjaśnienie doniesień medialnych w sprawie tego zdarzenia, które - jeszcze raz zaznaczam - nigdy nie powinno mieć miejsca, szczególnie wśród ludzi Kościoła - podkreślił ks. Rytel-Andrianik.



We wtorek "Gazeta Wyborcza" poinformowała, że 2 czerwca bp Edward Janiak został przewieziony karetką na Szpitalny Oddział Ratunkowy w Kaliszu, gdzie okazało się, że miał 3,44 promila alkoholu we krwi. Podano mu kroplówki, po których znajomi odebrali go z oddziału - czytamy w artykule.



PAP poprosił kurię kaliską o komentarz w tej sprawie. Do momentu opublikowania depeszy nie otrzymano odpowiedzi.



Z kolei magazyn "Więź" w poniedziałek podał, że w lutym 2018 r. do warszawskiej nuncjatury trafiła obszerna skarga na działania bpa Janiaka. Rektor kaliskiego seminarium duchownego postawił biskupowi zarzuty tolerowania wśród księży wykorzystywania seksualnego osób małoletnich i aktywnego homoseksualizmu. Reakcji z Watykanu brak do dzisiaj - czytamy w artykule.



W maju br. w filmie braci Sekielskich "Zabawa w chowanego" pojawiło się oskarżenie pod adresem biskupa Janiaka. Zarzucono mu tuszowanie czynów pedofilskich.



2 czerwca w komunikacie archidiecezja poznańska poinformowała, że "w następstwie formalnego zgłoszenia przekazanego do Stolicy Apostolskiej w dniach 18 i 20 maja 2020 r. Kongregacja ds. biskupów, w oparciu o motu proprio Ojca Świętego Franciszka "Vos estis lux mundi" (art. 10 §1), pismem z dnia 26 maja 2020 roku upoważniła arcybiskupa metropolitę poznańskiego do przeprowadzenia dochodzenia wstępnego w sprawie zasygnalizowanych zaniedbań biskupa kaliskiego w prowadzeniu spraw o nadużycia seksualne na szkodę osób małoletnich ze strony niektórych duchownych".