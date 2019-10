"Na pewno nie użyłbym (obecnie) takiego określenia" - tak marszałek Senatu Stanisław Karczewski odniósł się do własnych głośnych słów nt. Mariana Banasia, kiedy to nazwał prezesa NIK "człowiekiem kryształowym, niezwykle uczciwym". Jak wyjaśnił, "bliżej poznał zarzuty" wobec Banasia i budzą one jego "bardzo duże wątpliwości".

Marian Banaś (fot. Radek Pietruszka) i Stanisław Karczewski (fot. Paweł Supernak) /PAP /

