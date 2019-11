Ogromne utrudnienia czekają na kierowców jadących obwodnicą Olsztyna w kierunku Ostródy. Samochód osobowy uderzył w bariery a następnie zderzył się z kolejnymi 5 osobówkami.

Na miejscu pracują służby / RMF FM

Do zderzenia co najmniej kilku samochodów doszło na drodze S16 na wysokości węzła Pieczewo. Na tym odcinku obwodnicy Olsztyna samochód osobowy wypadł ze swojego pasa, uderzył w bariery a następnie zderzył się z kolejnymi kilkoma samochodami osobowymi.

Policja nie podaje informacji o poszkodowanych, jednak jeden pas w jezdni w kierunku Ostródy jest całkowicie zablokowany. Pojazd osobowy wypadł z pasa jezdni i uderzył w bariery po czym zderzył się z 5 pojazdami osobowymi.

Zablokowany jest jeden pas obwodnicy Olsztyna / Google Maps /Zrzut ekranu / Internet

To najgroźniejszy z wypadków. Na odcinku obwodnicy Olsztyna między węzłami Pieczewo i Olsztyn Wschód doszło w sumie do pięciu zdarzeń drogowych, w których brało udział co najmniej 10 samochodów.

Jedna osoba została przewieziona do szpitala. Kolizje i wypadki wydarzyły się na nitkach obwodnicy w obu kierunkach.

Policja w miejscach zdarzeń wprowadziła ruch wahadłowy. Warunki drogowe na Warmii i Mazurach są bardzo trudne z powodu panującej tam gołoledzi i lokalnego oblodzenia dróg.