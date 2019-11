Kilkukilometrowy korek utworzył się we wtorek rano na katowickim odcinku autostrady A4 w kierunku Wrocławia po wypadku, do którego doszło na wysokości węzła Mikołowska. Na miejscu zginął pasażer opla corsy, a kierowca tego auta trafił do szpitala. Kierowcy przez kilka godzin zmagali się z utrudnieniami, ale przed godziną 11 ruch został przywrócony.

REKLAMA