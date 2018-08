​Nie mogę w tej chwili mówić o tym, dlaczego Antoni Macierewicz nie jest już ministrem obrony narodowej - mówił prezes PiS Jarosław Kaczyński podczas uroczystości zorganizowanych z okazji 70. urodzin Antoniego Macierewicza.

W sobotę po południu trwają uroczystości 70. urodzin byłego ministra obrony narodowej Antoniego Macierewicza, w której udział bierze m.in. prezes PiS. Jarosław Kaczyński podczas przemówienia wskazał, że Macierewicz to człowiek, który postawił na Polskę.

Antoni od początku postawił na to, że będzie służył ojczyźnie. I to w inny sposób, niż to sobie wtedy ludzie zacni wyobrażali - zaznaczył prezes PiS. Ta służba, wbrew temu, co się mówi, była służbą racjonalną. To, co charakteryzowało ją przez pół wieku, to racjonalność - dodał Kaczyński.



Wspominając dotychczasowe funkcje, pełnione przez Macierewicza, przywołał czas kierowania przez niego resortem obrony narodowej. Trzeba być niezwykle twardym, asertywnym człowiekiem, żeby rozstawać się z tym całym układem generalsko-pułkownikowskim, który tam funkcjonuje - mówił prezes PiS. Antoni potrafił to robić. Ktoś zapyta, dlaczego nie jest teraz ministrem? Nie mogę w tej chwili o tym mówić - dodał Kaczyński.



Macierewicz był ministrem obrony narodowej w rządzie Beaty Szydło od 16 listopada 2015 r. Został odwołany przez nowego premiera Mateusza Morawieckiego 9 stycznia 2018 r., a jego funkcję przejął dotychczasowy szef MSWiA Mariusz Błaszczak.