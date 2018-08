Antoni Macierewicz wraca do łask prezesa PiS. Teraz Jarosław Kaczyński ma nowe plany wobec byłego szefa MON - donosi w czwartek "Fakt".

Antoni Macierewicz / Grzegorz Michałowski / PAP

"Fakt" łączy ocieplenie stosunków między Jarosławem Kaczyńskim a Antonim Macierewiczem z odwołaniem Arkadiusza Siwki ze stanowiska prezesa Energi SA.

Siwko jeszcze kilka lat temu blisko współpracował z Macierewiczem, jednak - jak wskazuje gazeta - był jedną z osób, które obciążyły Bartłomieja Misiewicza i innych ludzi byłego szefa MON w związku z aferą w Polskiej Grupie Zbrojeniowej.

"Odwołanie Arkadiusza Siwki miało być potwierdzeniem dobrej woli prezesa" - pisze "Fakt".

Według informacji gazety, Macierewicz powrócił do łask Kaczyńskiego. Prezes PiS namawia go teraz, by wiosną kandydował do Parlamentu Europejskiego.

